Sesc Mogi terá show em homenagem a Rita Lee neste domingo

Dentro da programação do Mês da Mulher, o Sesc de Mogi das Cruzes destaca as atrações deste fim de semana. E, no domingo, 5, é dia de homenagear Rita Lee.

Lee é, sem dúvida, uma das figuras femininas de maior destaque na música brasileira, e em 2023 ela completará 60 anos de carreira. A cantora, de 75 anos, que segue se recuperando no Hospital Albert Einstein, será homenageada, pela artista mogiana Bia Mello que cantará um recorte da obra de Rita Lee, apresentando canções de diversas fases de sua carreira. Entre elas: Ovelha Negra, Mania de Você, Agora Só Falta Você e muitas outras que convidam o público a cantar.

A apresentação será no domingo, a partir das 16h, na Tenda, com entrada grátis.