Sesc Mogi terá batalha de Breaking e “rolêzinho” com a skatista Pâmela Rosa

O Sesc de Mogi das Cruzes entra na reta final do projeto Sesc Verão 2024 com várias atividades gratuitas. Confira a programação:

Esportes

Skate é vida: Vivência de Skate

Com SP Hawks

De 30/1 a 16/2, terças a sextas, das 14h às 19h. Exceto dia 14/2

De 3 a 18/2, sábados e domingos, das 10h às 17h

Quadra Verde

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Session de Skate com Pâmela Rosa

Sesc Verão 2024

Dia 2/2, sexta, das 19h às 21h

Tenda Verão

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos

Pâmela Rosa nasceu em 1999 em uma família de baixa renda em São José dos Campos. Cheia de energia, a menina de 13 anos já estreava no X Games, evento mais prestigiado da modalidade no mundo. Desde então já vence dois X Games e foi campeã mundial de street em Londres e na edição de Sâo Paulo. Disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio (2020/2021) e é uma grande expoente da modalidade, influenciando uma série de outras meninas no esporte.

Rolezinho com Pâmela Rosa

Dia 2/2, sexta, das 20h às 21h

Quadra Verde

Livre

Grátis

A atleta fará uma apresentação de skate com as principais manobras do esporte na pista montada na Quadra Verde.

26.07.2021 – Jogos Olímpicos Tóquio 2020 – Skate – Categoria Street – Na foto a atleta Pamela Rosa. Foto: Wander Roberto/COB

Kangoo Jump

Dias 30 e 31/1, terça e quarta, das 19h às 20h30

Tenda Verão

Livre – Autoclassificação

Grátis – Distribuição de senhas 30 minutos antes do início da atividade.

Batalhas de Breaking – Classificatórias

Dia 3/2, sábado, das 14h às 16h

Tenda Verão

Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Batalhas de Breaking – Finais

Dia 4/2, domingo, das 14h às 16h

Tenda Verão

Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Baile Breaking: Bust a Jam

Dia 4/2, domingo, das 16h às 17h

Tenda Verão

Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.