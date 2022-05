Sesc Mogi terá atividades no Dia do Desafio

Na próxima quarta-feira (25/05) acontecerá a 28ª edição do Dia do Desafio, a maior campanha mundial de incentivo à prática regular de atividades físicas e esportivas, coordenada pelo Sesc no continente americano e realizada pelas Prefeituras Municipais em parceria com diversas instituições nacionais e internacionais.

Será a primeira participação do Sesc Mogi das Cruzes no evento (uma vez que foi inaugurado em novembro do ano passado).

Para a grande estreia na campanha mundial, o Sesc Mogi das Cruzes preparou atividades que acontecerão na unidade e também na sede do Sincomercio Alto Tietê, no Centro de Mogi das Cruzes, multiplicando assim as ações e tornando-as mais próximas dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo – público prioritário do Sesc.

No Sesc Mogi das Cruzes – 25/05

A unidade do Sesc receberá as crianças das instituições CEU das Artes Vila Nova União, Instituto Sementinha, ONG Jabuti e Projeto Prema, que vão passar por várias atividades esportivas durante todo o dia.

E à noite, das 18h às 20h, realizará o Circuito de Ginástica Artística – atividade livre para todas as idades e sem retirada de ingressos. Nesta atividade, o público em geral poderá experimentar a modalidade por meio da interação e vivência das habilidades, explorando diferentes objetos que integram a modalidade como: Trave de Equilíbrio, Barra Fixa, Trampolim Acrobático e Air Track.

Na sede do Sincomercio Alto Tietê – 25/05

A sede do Sincomercio Alto Tietê, localizada na região central de Mogi das Cruzes, vai receber um pouco das vivências esportivas por meio das modalidades Shuffleboard, Mini Golf, Futebol de Botão e Tênis de Mesa.

A participação é gratuita e aberta ao público em geral, basta comparecer no Sincomercio nos seguintes horários: das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Programação Dia do Desafio – 25 de Maio de 2022 – Mogi das Cruzes

Atividades no Sesc Mogi das Cruzes

Das 13h às 17h – Apenas para instituições convidadas.

Das 18h às 20h – Circuito de Ginástica Artística. Grátis e aberto a todos os públicos.

Endereço: Rua Rogerio Tacola, 118, Socorro, Mogi das Cruzes.

Atividades no Sincomercio Alto Tietê

Shuffleboard, Mini Golf, Futebol de Botão e Tênis de Mesa

Das 9h às 12h e das 14h às 17h – Grátis para todos os públicos.

Endereço: Rua Coronel Souza Franco, 74, Centro, Mogi das Cruzes.