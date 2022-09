Sesc Mogi segue com programação especial pelo aniversário da cidade

Setembro segue recheado de programações especiais no Sesc de Mogi das Cruzes. No projeto MAIS UM PRA SOMAR: Mogi das Cruzes – 462 Anos estão reunidas diferentes intervenções artísticas, iniciativas socioambientais e educativas

A programação traz encontros e reflexões sobre o passado e o presente da cidade de Mogi das Cruzes, além de diálogos sobre o futuro da cidade, com um olhar especialmente atento às culturas afro-brasileira, nordestina, indígena, nipo-brasileira e suas contribuições para a formação do município.

Além dos protagonistas mogianos, as programações apresentam também artistas e articuladores de diferentes regiões do país para promover a troca de experiências, a diversidade e, é claro, o encontro e a celebração. Por meio desta homenagem, o Sesc Mogi das Cruzes reforça seu compromisso social e reafirma-se como integrante da soma de esforços que busca a promoção da cultura, do lazer, da saúde e da qualidade de vida na cidade e para seus cidadãos.

Veja a programação

SHOWS

SUPLA

Supla Ego

Dia 14/9, quarta, das 20h às 21h15

Tenda

Livre para todos os públicos.

Grátis – Sem retirada de ingressos



BRUNA CARAM

Canta Gonzaguinha

Dia 15/9, quinta, 20h

Tenda

Livre para todos os públicos.

Grátis – Sem retirada de ingressos.

KAREN SANTANA

Dia 18/9, domingo, 16h

Tenda

Livre para todos os públicos.

Grátis – Sem retirada de ingressos.