Sesc Mogi recebe shows da MPB brasileira

Para fechar as férias de julho, o Sesc Mogi das Cruzes surpreende seus frequentadores vindos de todo Alto Tietê com shows de grande ícones da música brasileira. A festa começa com o Grupo Soweto, que se apresenta dia 26/07, às 19h, segue no sábado, 27/7, 18h, com a banda Mato Seco e seu tributo a Bob Marley – Marley Experiencie e se encerra no dia 28/07, domingo, 18h, com o show de aniversário da cantora Luiza Possi e sua Festa Brasileira.

Os ingressos seguem à venda de forma presencial na rede Sesc ou pelo app Credencial Sesc SP. Podendo ser de R$ 12 (Credencial Plena), R$ 20 meia entrada e R$ 40 inteira. O limite é de quatro ingressos por CPF. Todas as apresentações contarão com interpretação em Libras.

Nesse tipo de evento, que não é exclusivamente infantil, as crianças a partir de quatro até 12 anos pagam preço de credencial plena e devem estar acompanhadas de um adulto maior de 18 anos. Acima de 12 anos, entram na tabela normal. O show é no gramado e, portanto, de pé, e o local não conta com área coberta.





O show é no gramado não conta com área coberta