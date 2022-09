Sesc Mogi recebe atletas consagrados para bate-papo

Com a presença de atletas como o ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima (foto abaixo), a Semana MOVE chega neste ano à sua 10ª edição, dando sequência à proposta de estimular e promover a prática de esportes e atividades físicas visando um estilo de vida mais ativo e saudável.

Numa iniciativa da ISCA (International Sport and Culture Association), e com a coordenação do Sesc SP no continente americano, a Semana MOVE acontece até 25 de setembro, com o tema “Faz do seu Jeito”, e conta com o engajamento de países, cidades, instituições, escolas, clubes e outras organizações, que são movedoras da prática de atividade física.

Neste ano, o evento conta com a participação de 10 países (Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, México, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela) e tem como novidade uma programação dividida em cinco blocos de atividades, com objetivo de estimular a promoção de ações organizadas em grupos distintos de interesse, para que cada pessoa tenha uma experiência diferente com as atividades e a campanha como um todo.

Ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima

Divisões

Dentro da perspectiva de criar opções de atividades agregadas em grupos de interesses, a 10ª edição da Semana MOVE traz uma programação dividida em cinco categorias: MOVE Zen, MOVE Academia, MOVE Esportes, MOVE Água e MOVE Criança. Essas divisões visam ressaltar o respeito à individualidade, promover a socialização e a retomada e manutenção da prática de atividade física e esportes.

As atividades agrupadas na categoria MOVE Zen visam o desenvolvimento da consciência corporal, concentração e controle respiratório e envolvem diversas técnicas orientais e ocidentais, como Yoga, Tai Chi Chuan, Pilates, dentre outras, que têm como foco o autocuidado e autoconhecimento para o bem-estar.

Já a categoria MOVE Academia traz Aulas Abertas e Treinos de GMF (Ginástica Multifuncional), Condicionamento Físico, Musculação, Treinamento Funcional, Crossfit, Dança, Ritmos, Bike Indoor e aulas de Ginástica Em Geral.

Outro segmento da programação, o MOVE Esportes reúne atividades relacionadas à prática de alguma Modalidade Esportiva, individual ou coletiva, em formatos variados, envolvendo inclusive Apresentações de Atletas.

Este é o caso dos dois ex-atletas que estarão no Sesc Mogi nessa SEMANA MOVE. Veja a Programação a seguir, que foi aberta com uma apresentação Basquete 3X3, nesse domingo, dia 18/9.

Semana Move 2022

Programação no Sesc Mogi

Bate-Papo e Vivência com Vanderlei Cordeiro de Lima – o esporte para além da vitória

Nesse bate papo o ex-maratonista e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas, Grécia, em 2004, Vanderlei Cordeiro de Lima irá contar um pouco da sua trajetória e compartilhar suas experiências do esporte para além da vitória.

Dia 22/9, quinta, das 19h às 20h Bate-Papo

Galpão Multiuso

Livre – Autoclassificação

Grátis – Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

O bate papo será seguido de uma Aula Aberta de Corrida também com Vanderlei Cordeiro de Lima

Dia 22/9, quinta, das 20h às 21h

Gramado Pista

Livre – Autoclassificação

Grátis – Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.



Bate-papo e Vivência de Volei, com Virna Dias – ex jogadora de vôlei – MOVE Esportes

Virna Dias é ex jogadora de vôlei. Conquistou a medalha de Bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta/1996 e Sydney/2000) e também atuou no vôlei de praia.

Dia 23/9, sexta, das 19h às 20h Galpão Multiuso

Livre – Autoclassificação

Grátis – Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

No mesmo dia este BatePapo será seguido de uma vivência, para a qual também será entregues senhas.

Dia 23/9, sexta, das 20h às 21h – Vivência de Vôlei

Quadra Rosa

Livre – Autoclassificação

Grátis – Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

Uma conversa sobre cicloturismo MOVE Esportes

com Diego Dias – cicloviajante

O cicloviajante Diego Dias já percorreu diversos países da América Latina em cima de sua bicicleta. Nesse bate papo ele irá compartilhar suas experiências como cicloviajante e dar dicas de como se organizar para realizar longas viagens de bicicleta.

Dia 24/9, sábado, das 10h às 12h

Galpão Multiuso

Livre – Autoclassificação

Grátis – Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

Vivência de Yoga Integral MOVE Zen

Com Dani Bisol

De 4 a 25/9, quartas e domingos, das 10h às 11h. Exceto dias 14/9 e 21/9

Galpão Multiuso

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Grátis – Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

Experimentando a GMF MOVE Academia

A atividade propõe realizar, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região do Alto Tietê – Sincomércio – uma ação de experimentação do Programa de Ginástica Multifuncional do Sesc, a GMF, buscando mostrar um pouco dessa atividade e possibilitando que as pessoas vivenciem a GMF, que é oferecida de terça a sábado no Sesc Mogi.

Dias 21 e 22/9, quarta e quinta, das 10h às 13h

Dias 21 e 22/9, quarta e quinta, das 14h às 17h

Ação externa

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.