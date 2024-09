Sesc Mogi participa da Semana Move com atividades físicas 

Mogi das Cruzes recebe o programa com atividades como futebol e movimentos slide



De 21 a 29 de setembro acontece a Semana Move, campanha latino-americana de promoção da prática de esportes e atividades físicas. Em sua 12ª edição, o evento conta com centenas de atividades gratuitas no Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, República Dominicana e Venezuela. Mogi das Cruzes foi uma das unidades contempladas.

Com o tema “Se joga nesse movimento!”, a edição de 2024 da Semana Move destaca a importância da coletividade como incentivo ao encantamento e permanência no esporte e atividades físicas ao longo da vida, por meio de aulas, treinos abertos, festivais, bate-papos e encontros. Totalmente gratuita, a programação é pensada para incluir e motivar pessoas de todas as faixas etárias e estratos sociais para a prática.

Idealizada pela ISCA (International Sport and Culture Association) e coordenada pelo Sesc São Paulo, a Semana Move conta com o apoio institucional da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e com o engajamento de uma rede de países, cidades, instituições, escolas e clubes.

“Ações como a Semana Move constituem uma estratégia institucional a ser compartilhada com uma rede de parceiros públicos e privados, pois é por meio do empenho coletivo que podemos favorecer a qualidade de vida das pessoas em suas comunidades. Dessa forma, o Sesc São Paulo busca contribuir para que mais pessoas possam encontrar oportunidades de se engajar em atividades esportivas que possibilitam a saúde e a convivência cidadã”, afirma Luiz Deoclecio Massaro Galina, diretor do Sesc São Paulo.

Segundo Carol Seixas, Gerente de Desenvolvimento Físico-esportivo do Sesc SP, “A campanha reafirma a importância do convívio social e do trabalho coletivo para manutenção de hábitos saudáveis ao longo da vida, bem como o propósito de contribuir com o bem-estar e a integração das pessoas”.

Abaixo, confira a programação do Sesc Mogi das Cruzes.

Muay Thai com New Workout

Aula aberta da arte marcial milenar com origem na Tailândia. Com orientação profissional e equipamentos adequados para prática. O esporte têm mais de 2000 anos de história e se confunde com a própria história do país. A modalidade é extremamente benéfica para saúde física e emocional, melhoria da resistência, condicionamento físico e respiratório.

Datas: 24/9 (terça), das 16h30 às 17h30 e 25/9 (quarta), das 19h às 20h

Local: Galpão

Idade e inscrição: a partir de 12 anos. Inscrição grátis – Distribuição de senhas 30 minutos antes do início da atividade.

O esporte como promotor dos direitos humanos em diferentes contextos com Cecília Enith Romero (Costa Rica) e Diana Mendes

Workshop on-line que trata sobre esporte e atividade física como promotores dos direitos humanos em diferentes contextos – Costa Rica e Brasil. Com Cecília Enith Romero. Doutora em Ciências do Movimento Humano e docente da Universidade da Costa Rica. Pesquisadora de temas como a prática de atividade física beneficiando resiliência, autoestima e saúde mental. Diana Mendes. Professora visitante na Universidade British Columbia, em Vancouver. Foi Professora na UNIFESP junto ao CAAF onde coordenou o Observatório da Violência Racial. Faz parte do Grupo de Direitos Humanos, Democracia e Memória do Instituto de Estudos Avançados da USP e do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da UNIFESP. É graduada, mestre e doutora em História pela USP e autora do livro É autora de “Futebol de várzea em São Paulo: a Associação Atlética Anhanguera, 1928-1940”, pela Ed. Alameda com apoio da FAPESP.

Data: 24/9 (terça), das 19h às 21h

Idade e inscrição: a partir de 12 anos. Ação on-line com inscrições antecipadas.

Futebol Callejero Trans com T Mosqueteiros

Vivência de futebol de rua (derivação de Futebol Callejero) inclusivo e democrático com o time de atletas Trans T Mosqueteiros, primeiro time de futebol transmasculino a ter hino e torcida organizada. A equipe T Mosqueteiros foi fundada em 2019 e conta com quase 40 atletas oficiais e muitos interessados. A proposta é de acolhimento e defesa dos direitos das pessoas trans, especialmente relacionado ao esporte.

Data: 26/9 (quinta), das 19h às 21h

Local: Campo Soçaite

Idade e inscrição: 16 anos. Inscrição grátis – Atividade aberta, sem retirada de ingressos.

Movimentos Slide com New Workout

O slide ou slide board é uma placa deslizante que é base para uma série de exercícios funcionais. De forma dinâmica e divertida o corpo é desafiado em diversas e novas movimentações.

Data: 27/9 (sexta), das 19h às 20h

Local: Galpão

Idade e inscrição: Livre. Inscrição grátis – Distribuição de senhas 30 minutos antes do início da atividade.

Experimentos afro-corpóreos: aula de dança com música ao vivo com Janette Santiago

Experimentos Afro Corpóreos é uma aula de dança que parte de abordagens baseada na investigação das corporeidades afro diaspóricas. É um convite para experienciar outras movências, sonoridades, olhar para si e avivar a memória. A música ao vivo amplia a percepção musical e potencializa a relação com a dança. Janette Santiago é artista da dança, atriz, artista educadora e orientadora corporal. Desde 2009 é professora regular de dança negra na Sala Crisantempo.

Data: 28/9 (sábado), das 10h às 11h30

Local: Tenda

Idade e inscrição: Livre – Autoclassificação. Inscrição grátis – Atividade aberta, sem retirada de ingressos.

Atividades no Sesc de Mogi das Cruzes vão até o dia 28 de setembro