Sesc Mogi inicia programação do Mês da Consciência Negra

Dando início à programação do Mês da Consciência Negra, o Sesc de Mogi das Cruzes recebe nesta terça, dia 8, a palestra “Mulheres negras no Brasil: Educação e Cuidado”.

A partir de uma conversa sobre o lugar que a mulher negra ocupa nas mais diversas áreas de cuidado em nossa sociedade, a psicóloga especialista em educação Débora Medeiros propõe uma vivência que amplie a reflexão e o diálogo sobre os cuidados com quem vem cuidando, direta ou indiretamente, de todas as pessoas desde o início da formação do Brasil.

Débora Medeiros de Andrade é psicóloga especialista em educação, mestranda em ciências humanas pelo Programa de Pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades e pesquisadora do Diversitas – Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos pela USP, com pesquisas sobre relações raciais e subjetividades.

A palestra começa às 19h e tem entrada gratuita.

E, de terça a sexta, acontece o curso “Caixas do Divino”, com Agildo Quilombola. Nesse curso de 4 dias, os participantes vão aprender a construir a Caixa do Divino, instrumento de percussão muito utilizando na cultura popular do norte do Brasil. Ao longo das aulas, os participantes vão ouvir também sobre a história do instrumento, e, na finalização, cada um vai confeccionar sua caixa com tecido, verniz ou pintura estilizada.

Mestre Agildo Quilombola, natural de Itaporanga, na Paraíba, e há 42 anos morador de Mogi das Cruzes; artesão que trabalha com arte decorativa e escultura em madeira, e brincante de cultura popular no grupo Jabuticaqui.

Acontece de terça a sexta, 08 a 11/11, das 19h às 21h, com inscrições antecipadas pelo site: sescsp.org.br/inscricoes.