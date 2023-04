Sesc de Mogi abre projeto sobre a sambista Dona Ivone Lara

Em um movimento de construção de memória, revisitar, dialogar e reverenciar a obra de Dona Ivone Lara é falar de ancestralidade, de pioneirismo feminino, do carnaval, da música popular e da cultura brasileira. É falar de uma compositora negra que nasceu apenas 33 anos após a abolição da escravatura no Brasil e que, ainda hoje, povoa o imaginário nacional com músicas tocadas no rádio, na televisão e, sobretudo, nas rodas de samba.

Para falar desses 100 anos de legado e vanguarda da Rainha do Samba, seu pioneirismo em muitas áreas além da música, o projeto Dona Ivone Lara: Axé́! estará aberto de 13 a 23 de abril de 2023, no Sesc Mogi das Cruzes, e vai falar de uma das figuras mais representativas da história do samba. A programação contará com ações formativas e apresentações em diferentes áreas e para todas as idades, shows inéditos, tendo como norte a obra e a trajetória de Dona Ivone.

Pioneira do carnaval, ela tornou-se a primeira mulher a vencer o concurso de samba-enredo numa escola do Grupo Especial do Rio de Janeiro e foi precursora na área da saúde também, ao integrar por quase 40 anos a equipe da psiquiatra, Nise da Silveira, que revolucionou a forma de atendimento psiquiátrico, introduzindo o uso da arte e o atendimento humanizado para os pacientes.

Serviço

Dona Ivone Lara: Axé!

100 anos de legado e vanguarda da Rainha do Samba

Sesc Mogi das Cruzes ( Rua Rogério Tácolla, 118 — Bairro: Socorro)

De 13 a 24/4

Livre | Grátis