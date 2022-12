Servidores tentam a sorte e fazem bolão para a Mega da Virada

O prêmio da Mega da Virada é sempre um dos mais esperados do ano. E agora em 2022, milhões de pessoas devem tentar a sorte e se habilitar a um prêmio estimado em R$ 450 milhões.

E na Prefeitura de Mogi das Cruzes, os servidores municipais também não vão perder a chance de se tornar milionários. Por isso, eles criaram o Bolão Avalanche, que já conta com dois grupos de mais de 250 pessoas cada. A idealizadora do bolão, a servidora da Secretaria de Educação Alessandra Shimomoto, conta que a ideia foi muito bem recebida pelos colegas. “No ano passado, eu fiz a quadra, jogando apenas seis dezenas e pensei: ‘Se a gente jogasse 15 números a probabilidade é de 1 pra 10 mil’, coloquei a ideia no grupo e na hora foi sucesso”, conta. A servidora diz que o Bolão, que tem até perfil no Instagram, é um dos temas mais comentados nos corredores da prefeitura. Além disso, os participantes concorrem ainda a uma viagem pela agência Para Viver Turismo.

Os bolões são sempre uma boa aposta neste tipo de jogos. Em abril, um grupo de 44 colaboradores de uma empresa de Santos levou o prêmio de R$ 122 milhões, com cada participante levando cerca de R$ 2,7 milhões. E este tipo de aposta se torna mais atrativo por, de fato, aumentar as chances de ganhar, já que juntando os recursos dos participantes é possível apostar mais vezes. Outra vantagem é que o apostador pode pagar menos para comprar os seus bilhetes por ter mais pessoas apostando ao seu lado.

Enquanto o grupo do bolão da prefeitura segue crescendo, Alessandra já até fez planos caso o grupo ganhe: “Vou investir o dinheiro e deixar render”.