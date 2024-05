Servidores mogianos que participaram dos resgates no Rio Grande do Sul são homenageados

Em uma semana, a equipe participou do resgate de 25 adultos, 5 crianças e 70 animais

Entre os dias 8 e 13 de maio, cerca de 11 servidores municipais de Mogi das Cruzes participaram ativamente no auxílio ao resgate da população do Rio Grande do Sul, atingida pelos temporais das últimas semanas no estado. Ao todo foram 25 adultos, cinco crianças e 70 animais que foram cuidados pelos agentes mogianos.

Diante disso, o prefeito Caio Cunha entregou, no dia 17 de maio, uma homenagem aos servidores municipais que participaram dos trabalhos. A equipe de Mogi das Cruzes foi formada por integrantes da Secretaria Municipal de Segurança, da Defesa Civil e da Guarda Municipal. Eles atuaram em resgates e no patrulhamento nas cidades de Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo. Os agentes mogianos também participaram de uma ação que resultou na apreensão de drogas, arma, munição e a prisão de um suspeito de participação em uma facção criminosa.

Para Caio Cunha, os participantes tiveram coragem de deixar as suas famílias e entrar em uma área de risco, se tornando exemplo. “Este é um momento para reconhecer e destacar o que foi feito por este grande time. A iniciativa partiu deles, que, como cidadãos, se posicionaram ao ver a tragédia que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Eles tiveram contato com as Guardas Municipais e Defesas Civis de lá e entenderam que faltavam braços para auxiliar no trabalho. Em nome de Mogi das Cruzes, quero agradecer a eles. É muito bom ter pessoas assim como parte da equipe da prefeitura”, destacou.

O prefeito entregou certificados em reconhecimento à coragem e bravura ao secretário municipal de Segurança, Augusto Cesar Barbosa, que comandou a equipe, e aos servidores Guilherme Augusto Morais do Vale, Laercio de Siqueira Nunes, Anderson Gomes, Luis Fernando Borges, Juliermes Gonçalves, Daniel Alves dos Prazeres, João Batista Ferreira de Brito, Clayton Henrique da Silva, Renê Marcos Pereira de Oliveira e Josafá Ferreira Silva.

“A gente foi autossuficiente para lá em todos os aspectos, para poder auxiliar nos trabalhos e não causar impacto para as necessidades da cidade. Era um cenário de guerra, com pessoas desabrigadas, animais para serem resgatados, facções criminosas agindo. Fizemos um bom trabalho e, principalmente, conseguimos salvar vidas”, afirmou o secretário municipal de Segurança.

O grupo mogiano viajou com três viaturas 4×4 que foram utilizadas para o atendimento aos gaúchos. Também foram levados sistema de iluminação, motosserras, geradores, drone e diversos equipamentos. A equipe transportou ainda doações de cerca de duas mil garrafas de água, produtos de limpeza, roupas e outros itens arrecadados por entidades da sociedade civil organizada de Mogi das Cruzes.

De acordo com as informações disponíveis, mais de 150 pessoas morreram em decorrência das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Segundo o relatório da Defesa Civil, 615 mil pessoas seguem fora de casa e outras 104 estão desaparecidas. Ao todo, mais de 79,4 mil pessoas foram acolhidas em abrigos e o governo do Rio Grande do Sul estima que a população afetada pelo evento climático seja de 2,2 milhões. Dos 497 municípios do estado, 458 registraram transtornos.

Por uma semana, 11 homens estiveram no Rio Grande do Sul