Servidores já podem participar da ação em prol do Natal de Sorrisos

O Fundo Social de Mogi das Cruzes está iniciando nesta segunda-feira (06/11) a campanha interna de contribuição para a campanha Natal de Sorrisos, por meio da árvore Natal de Sorrisos 2023. Trata-se de uma mobilização entre servidores da Prefeitura, que apadrinham e presenteiam crianças em situação de vulnerabilidade social.

Ao todo, serão 453 crianças que já podem ser apadrinhadas por servidores. Para tanto, basta procurar o Fundo Social, no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura ou então ligar no telefone 4798-5143. Após obter as informações da criança a ser apadrinhada, é só adquirir o kit contendo roupa, sapato e brinquedo e entregá-lo no Fundo Social até o dia 6 de dezembro.

A ação faz parte da campanha Natal de Sorrisos, que foi lançada oficialmente no dia 17 de outubro. Ela visa tornar mais feliz o Natal de crianças em situação de vulnerabilidade, com a doação de brinquedos, diretamente na sede do Fundo Social, que é o ponto focal de recebimento ou então nas dezenas de pontos de coleta espalhados pela cidade, em demais prédios da municipalidade, além de comércios, empresas e parceiros.

Todos podem contribuir, inclusive grupos que já costumam arrecadar, porém não sabem exatamente a quem destinar. Importante lembrar que o Fundo Social de Mogi das Cruzes tem mais de 400 instituições sociais cadastradas, entre associações de bairro e entidades que atendem públicos diversos, como crianças, jovens, adultos, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Assim, a pessoa que escolher o Fundo Social como intermediário para sua doação terá a garantia de que tudo o que foi angariado chegará efetivamente às pessoas que mais precisam.

A campanha Natal de Sorrisos 2023 será mantida até a semana que antecede o Natal e a meta deste ano é atender 30 mil crianças – no último ano, foram 25 mil atendidas. Quem quiser mais informações deve entrar em contato com o órgão, pelo telefone 4798-5143.