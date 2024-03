Servidores de Mogi declaram Estado de Greve e preparam protesto para esta semana

Os servidores municipais de Mogi das Cruzes reuniram-se na última sexta-feira, dia 8 de março, em uma assembleia geral extraordinária na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Municipal de Mogi das Cruzes e Guararema (SINTAP). A decisão tomada durante esse encontro foi a declaração do Estado de Greve, conforme anunciado pelo presidente do Sindicato, Paulo Ricardo Alves Ramalho.

O Estado de Greve é uma situação que é aprovada pelos trabalhadores, alertando aos governantes que a qualquer momento poderão deflagrar uma greve.

A principal reivindicação dos servidores municipais é a questão salarial, buscando um aumento real acima da inflação. Além disso, funcionários da Secretaria de Educação destacaram que outros pontos importantes são a necessidade de mais contratações para suprir a demanda de trabalho, a busca por melhores condições de trabalho e denúncias de casos de assédio moral.

O presidente do SINTAP confirmou que o sindicato e uma comissão eleita durante a assembleia tomarão medidas para expressar as preocupações dos servidores. Nesta terça-feira, dia 12, está previsto que representantes do sindicato e servidores se reúnam com os vereadores, buscando sensibilizá-los para as demandas da categoria. Posteriormente, na quarta-feira, dia 13, os servidores planejam comparecer à sessão da Câmara de Mogi e, na quinta-feira, dia 14, está programada uma manifestação nas ruas da cidade, com ponto de encontro na prefeitura a partir das 16 horas e início da manifestação às 18 horas.

Resposta

De acordo com nota emitida pelo Sindicato, segundo a prefeitura, a questão orçamentária do município é o impedimento para que uma oferta mais atrativa aos servidores seja realizada. Em nota, a administração municipal reiterou que no momento, não há espaço orçamentário e financeiro para atender as exigências apresentadas. “Conforme reconhecido pela própria diretoria do Sindicato, a atual gestão historicamente foi a que mais investiu nos servidores. Ao longo dos três últimos anos, além de aumento real no dissídio, injustiças históricas foram corrigidas e diversas ações implementadas para valorizar o servidor, as quais geraram impacto financeiro considerável aos cofres públicos”, diz a nota.

Veja as reivindicações do Sindicato:

Extensão do vale-alimentação;

Fracionamento do vale-refeição;

Reposição inflacionária, além dos 3,15%;

Iniciar a transposição de regime para os mais de 1000 servidores regidos pela CLT.