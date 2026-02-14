

A Prefeitura de Mogi das Cruzes não terá expediente nas próximas segunda e terça-feira (16 e 17/02), em razão do ponto facultativo de Carnaval. O atendimento ao público será retomado na Quarta-feira de Cinzas (18/02), a partir das 13 horas. Os serviços essenciais funcionarão normalmente durante o período.

Na área da Saúde, o Pronto Atendimento Infantil do Hospital Municipal e o Pró-Criança atenderão de forma ininterrupta. Também funcionarão 24 horas as UPAs do Rodeio, Oropó e Jundiapeba, além do Pronto Atendimento do Jardim Universo e do Pronto-Socorro da Santa Casa. A Cure 192 seguirá disponível para remoções.

A Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização de Posturas manterão atendimento pelo telefone 153. A Defesa Civil atuará normalmente, com atendimento pelo 199. A Central de Mobilidade funcionará pelo 0800 773 0194, com equipes de trânsito de plantão. O Semae atenderá emergências, como falta de água e vazamentos, pelo telefone 115.

Os parques municipais terão funcionamento diferenciado. Os parques da Cidade e Airton Nogueira abrirão normalmente durante o feriado prolongado. Já os parques Centenário e Leon Feffer estarão fechados apenas na segunda-feira (16/02), retomando o atendimento nos demais dias.

Os ecopontos funcionarão de segunda a sábado, das 8h às 18h, permanecendo fechados aos domingos. O Mercado Municipal abrirá no sábado e no domingo, ficará fechado na segunda e na terça, e reabre na quarta-feira. As feiras livres seguem o calendário habitual, e a coleta de lixo não terá alterações.

