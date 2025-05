Serviço de Acolhimento de Itaquá comemora um ano

Acolhimento provisório é o objetivo do espaço

Um ano após ser inaugurado, o Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias de Itaquaquecetuba já registrou o atendimento de pelo menos 253 pessoas em situação de vulnerabilidade social. O espaço, mantido pela Secretaria de Assistência Social, foi aberto no fim de abril de 2024 com a proposta de oferecer acolhimento provisório em ambiente digno, seguro e com estrutura residencial.

Localizado na rua Araguari, 74, na Vila Virgínia, o equipamento abriga pessoas e famílias tendo em sua estrutura cinco dormitórios com capacidade para 50 camas, cinco banheiros, sala de atendimento psicológico, cozinha, refeitório, área de convivência, espaço administrativo e canil, pensado para abrigar os animais de estimação dos acolhidos.

“Queremos garantir proteção integral, restabelecendo vínculos familiares e comunitários. Além da estadia, o serviço garante alimentação adequada, cuidados básicos de saúde e atendimento psicossocial, respeitando os princípios de dignidade e reintegração social”, explicou a secretária Elaine Loureiro.

“Temos buscado não só atender as necessidades imediatas, como oferecer caminhos para que retomem suas vidas com autonomia, de forma humanizada”, completou o prefeito Eduardo Boigues.

Além do serviço de acolhimento, a pasta conta com o Centro Pop (avenida Pres. Tancredo Neves, 290 – Estação), que atende pessoas em situação de rua de segunda a sexta, das 8h às 17h. A estrutura oferece café da manhã, almoço, água, higiene pessoal, atendimento psicossocial e encaminhamentos para a rede de saúde e assistência.

Em períodos de baixas temperaturas, a cidade também promove a Operação Noites Frias. A ação é ativada sempre que a previsão indica temperaturas abaixo de 14°C. Nessas ocasiões, equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) percorrem as ruas para oferecer acolhimento emergencial.

Fotos: Dayane Oliveira

Mais de 250 pessoas foram atendidas em um ano