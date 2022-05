Semijoias afetivas é na SoberAna

Dar um presente para alguém que a gente ama vai muito além do valor. Afinal, o importante não é o quanto se paga pelo presente e sim o valor que ele possui tanto para quem oferece, como para quem recebe.

E a recém-criada loja SoberAna, de Rafaella Reginato, resgata esse sentimento de presente “afetivo”. Criada em homenagem ao nascimento da sua filha mais nova, Ana Júlia, a marca vem para trazer peças personalizadas, ideais para presentear. “Nossas semijoias são banhadas a ouro 18 quilates, com ródio branco e ródio preto”, conta Rafaella.

Na loja, a variedade é grande: há brincos, colares, anéis e pulseiras. E o melhor é que as peças como medalhas e mandalas podem ser personalizadas de acordo com o desejo do cliente. “Nós produzimos como o cliente pede, seja com nomes, iniciais ou outro tipo de personalização”, acrescenta a empresária, que reforça que a marca também trabalha com personalização de brindes corporativos.

E a SoberAna já está trabalhando para oferecer peças especiais para o Dia dos Namorados, comemorado a 12 de junho. “Para essa data, vamos apostar em peças com corações, tendo para todos os gostos: em pedra natural, madrepérola, peças cravejadas de microzircônias ou no banho puro”, exemplifica a empresária.

Mas as novidades não ficam por aí: a SoberAna terá também relicários, que permitem colocar a foto da pessoa amada. Confira as peças no perfil do. Instagram @semijoiasoberana.