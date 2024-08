Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla na APAE

APAE de Mogi das Cruzes organiza evento para a família apaeana

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que teve início na quarta-feira (21) e prossegue até o dia 23 de agosto, está sendo celebrada na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi das Cruzes.

O tema deste ano é “Nossa história: quem somos e o que fazemos”, com o objetivo de incentivar a família apaeana a refletir sobre a trajetória da APAE de Mogi das Cruzes e reverenciar o seu papel vigoroso na construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

No primeira dia da Semana, às 14h30, ocorreu o encerramento do projeto “Boca Feliz”, da área da saúde.

Na parte da quinta-feira (22), nos períodos da manhã e tarde, os assistidos e seus familiares (ou acompanhantes) tiveram conhecimentos sobre do símbolo da APAE.

Mais para o final da semana, a APAE reserva, na sexta-feira (23), às 10 horas, o seu auditório para sediar a conversa com o médico Ricardo Bastos, sobre Direitos da Pessoa com Deficiência.

Também está na programação da Semana, a 14ª Caminhada da APAE, no domingo (25), a partir das 9 horas. Para participar, é necessário fazer a inscrição e pagar uma taxa de R$ 25, na sede da instituição, localizada na Rua Carmem de Moura Santos, 134, Jardim Betania. A Caminhada vai percorrer as ruas da cidade. A concentração será na Quadra de Esporte da instituição.

Com isso, o evento retorna na semana seguinte com uma série de atividades temáticas, envolvendo as áreas da educação, assistência social e saúde. Na segunda-feira (26), às 8h30 e às 14 horas, tem a série “Quem somos e o que fazemos – Educação”, no auditório, nas salas de aula, na quadra e no laboratório de informática. Na terça-feira (27), às 8h30 e às 14 horas, é a vez da série “Quem somos e o que fazemos – Assistência Social”, no auditório e demais dependências da escola.

Para finalizar o evento, no dia 28 (quarta-feira), a série “Quem somos e o que fazemos – Saúde” será apresentada nas dependências do setor de saúde, das 8h30 às 10h30 e das 14h30 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-4999.



Do dia 21 até 28 de agosto, famílias da APAE poderão participar da Semana