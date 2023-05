Semana do Microempreendedor Individual acontece nesta terça e quarta em Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza nesta terça e quarta-feira (16 e 17/05), das 10h às 16h, mais uma edição da Semana do Microempreendedor Individual. O evento ocorrerá no andar térreo do prédio-sede da Prefeitura e terá diversos serviços voltados aos MEIs da cidade.

Um dos pontos de destaque das atividades é o auxílio para a elaboração da declaração anual do MEI, que tem prazo de entrega até o dia 31 de maio – mesmo limite para a declaração do Imposto de Renda. Este atendimento será feito em parceria com a Associação de Empresas de Serviços Contábeis (Aescon).

Também são parceiros do evento, o Sebrae-SP, a Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), o Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes (Sincomercio) e o Banco Povo. Além disso, o programa Crescer estará presente com informações sobre os cursos que estão abertos para empreendedores.

“Haverá ainda palestras e serviços com os parceiros da iniciativa. O Sebrae oferecerá orientações sobre organização de negócios e o Banco do Povo estará presente para atendimentos sobre obtenção de crédito na instituição”, explica o diretor de Atendimento ao Empreendedor e Desburocratização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Mário Miranda.

Mogi das Cruzes conta atualmente com 37,7 mil microempreendedores individuais cadastrados.