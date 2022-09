Semáforo entre as ruas Navajas e Doutor Correa começa a funcionar nesta sexta

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana está implantando um semáforo no cruzamento entre as ruas Navajas e Doutor Correa, na região central de Mogi das Cruzes. A previsão é que o equipamento entre em funcionamento para o controle da passagem de veículos nesta sexta-feira (09/09).

As equipes da pasta já realizaram a colocação das estruturas que dão sustentação aos semáforos, bem como a instalação dos equipamentos. Nos próximos dias, serão feitas a ligação de energia com o aparelho e a sua programação.

“A instalação de um semáforo no cruzamento entre as ruas Navajas e Doutor Correa era uma solicitação antiga da comunidade. Este é um local com circulação intensa de veículos e o funcionamento do equipamento irá melhorar a segurança viária naquela região”, explicou a secretária municipal de Mobilidade Urbana, Cristiane Ayres.

A secretária lembrou ainda que as verificações realizadas pela equipe técnica da pasta mostraram que a visibilidade do local não é a ideal, o que pode trazer riscos para motoristas e pedestres. A implantação do semáforo disciplinará a passagem dos veículos, ampliando a segurança e evitando acidentes.

A rua Navajas é um corredor importante de ligação entre a região central da cidade e os bairros do Shangai e Centro Cívico. Além disso, ela também é utilizada como opção a outras vias, com as ruas Barão de Jaceguai e Senador Dantas. Já a rua Doutor Correa faz a união entre as regiões do Largo Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira e o bairro do Shangai, cortando toda a região central.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana implantou sinalização sobre o período de instalação do semáforo e orienta motoristas e pedestres a ter cautela a passar pelo cruzamento.

Mais informações sobre o trânsito de veículos em Mogi das Cruzes podem ser obtidas pelo telefone 0800 77 30 194.