Semae faz reparo emergencial para conter vazamento em adutora do Botujuru

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) iniciou, na manhã desta segunda-feira (09/10), um reparo emergencial para conter um vazamento de água na adutora (tubulação de grande porte) que abastece o reservatório do Botujuru.

A autarquia trabalha para solucionar o problema no menor tempo possível, mas como foi preciso fechar registros e esvaziar a rede, procedimentos necessários para execução do serviço, o abastecimento será afetado nos imóveis que não têm caixa d’água, nos pontos mais altos dos bairros Botujuru e Vila São Paulo. A previsão é concluir a manutenção à tarde, com normalização gradativa do abastecimento, que deve se estabilizar à noite.

A autarquia recomenda economia de água.

Mais informações pelo telefone 115.