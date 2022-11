Semae faz reparo emergencial em adutora da Pedro Romero para conter vazamento

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) identificou um vazamento na adutora (tubulação de grande porte) da avenida Pedro Romero, na altura do Jardim Maricá. A autarquia agiu rapidamente e iniciou os reparos necessários para solucionar o problema no menor tempo possível, mas como foi preciso fechar registros e esvaziar a rede, procedimentos necessários para execução do trabalho, o abastecimento será afetado nas residências que não têm caixa d’água – na avenida Pedro Romero e nos bairros relacionados abaixo.

A previsão é concluir a manutenção no final da tarde, com normalização do abastecimento durante a noite. A autarquia recomenda economia de água. Mais informações pelo telefone 115.

Bairros:

Fazenda Rodeio (condomínio Bella Citta)

Jardim Maricá

Jardim Mogi

Rodeio

Vila Oroxó