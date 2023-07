Semae fará manutenção preventiva em poço do Parque São Martinho a partir desta terça

O Semae dará sequência às manutenções nos sistemas de abastecimento dos núcleos isolados da malha urbana. Nesta semana, a autarquia fará serviços preventivos no poço do Parque São Martinho, no período das 8h de terça-feira (04/07) às 16h de sexta (07/07). Será necessário paralisar a operação do poço e a autarquia recomenda economia no consumo.

O Semae informa que a normalização do abastecimento está prevista para a noite de sexta-feira (07), devendo se estabilizar na madrugada de sábado (08).

Para amenizar os efeitos da paralisação, no período de desabastecimento haverá apoio de caminhões-pipa. Para mais informações, o telefone da autarquia é o 115.