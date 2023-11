Semae aciona EDP por queda de energia que afeta abastecimento em Taiaçupeba

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) acionou a EDP para solucionar uma queda de energia elétrica que afeta o abastecimento de água no distrito de Taiaçupeba, nesta quinta-feira (23/11). A concessionária informou à autarquia que já enviou uma equipe ao local e que a previsão é religar a energia ainda pela manhã. Com isso, a normalização do abastecimento de água deve ocorrer à tarde. O Semae recomenda aos moradores utilizar com economia o volume armazenado em suas caixas d’água.

Para comunicar falta d’água, entre em contato com o Semae:

Telefone 115: atendimento de segunda a sexta, das 7h às 21h/ Sábado, domingos e feriados, das 7h às 19h

WhatsApp, no número (11) 95807-3381: atendimento de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h às 18h.