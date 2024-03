Sem acordo com a Prefeitura, servidores mantêm protesto para a tarde desta 5ª feira

Após reunião com o prefeito Caio Cunha na última quarta-feira, 13, sem acordo firmado, o SINTAP – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública Municipal de Mogi das Cruzes e Guararema manteve a passeata marcada para esta quinta-feira, dia 14. Na quarta, alguns servidores compareceram à sessão da Câmara.

O protesto terá concentração em frente à Prefeitura, a partir das 16 horas. De lá eles seguirão pelo centro da cidade até a rua José Bonifácio. O término do ato será no Largo do Rosário (Praça da Marisa).

A Prefeitura de Mogi informou que os pedidos de reajuste salarial acima da inflação no importe de aproximadamente 12%, ampliação do vale alimentação, e do vale refeição foram mantidos, no entanto, o prefeito esclareceu que não poderia atender ao reajuste, “visto que o Projeto da Revisão Geral Anual segue de acordo com o previsto em lei, reposição da inflação baseado no índice IPC-Fipe, que rege a inflação no Estado de São Paulo e fechou o ano de 2023 com acumulado de 3,15%”, diz a nota.

A categoria pede reajuste de 5,64%, sugerindo a aplicação em duas parcelas: 3,5% agora e 2,14% em janeiro. Os pedidos atuais, segundo a administração municipal, gerariam um custo extra de mais de R$ 118 milhões no orçamento, valor que não havia sido previsto. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito explicou que não há espaço orçamentário e financeiro para atender as exigências apresentadas. “Vou tirar dinheiro de onde? Da Saúde? Da educação?”.

Ele reforçou ainda que “fui eleito para ser prefeito, e ser prefeito exige tomada de decisão com responsabilidade e integridade, independentemente da próxima eleição”.