Selecionados para o Bolsa Trabalho devem apresentar documentos até o dia 7 de julho

O Governo do Estado divulgou a lista de convocados para a nova etapa do programa Bolsa Trabalho, desenvolvido com apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Os candidatos selecionados deverão apresentar a documentação necessária e assinar o termo de adesão em uma das unidades do programa Mogi Conecta Emprego até o dia 7 de julho.

Os selecionados deverão apresentar documento de identidade (RG), CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência recente. O programa Mogi Conecta tem unidades de atendimento localizadas no Terminal Central, no Terminal Estudantes e no CIC Jundiapeba.

Nesta etapa, Mogi das Cruzes foi beneficiada com 80 vagas. O programa Bolsa Trabalho garante ocupação profissional por cinco meses e o selecionado vai atuar junto a órgãos públicos municipais e estaduais, com bolsa auxilio de R$ 540,00 por mês, além de 80 horas de qualificação, promovida pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). A carga horária de atuação dos selecionados será de 4 horas diárias, cinco dias por semana, e o benefício poderá ser pago por cinco meses consecutivos.

Além disso, o programa Mogi Conecta vai apoiar as bolsistas que desejarem acessar o mercado de trabalho e também quem preferir investir em negócios próprios, com orientações sobre empreendedorismo.

“O programa Bolsa Trabalho é uma iniciativa que traz benefícios para as pessoas que estão desempregadas. Elas terão acesso a uma renda e a possibilidade da realização de cursos de capacitação. O programa Mogi Conecta também faz parte, com apoio aos participantes em questões de empregabilidade e empreendedorismo. Também existem benefícios para a cidade, já que estes trabalhadores atuarão em diversas secretarias municipais, realizando serviços que trazem impacto positivo para a população”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli.

Esta será a terceira turma do programa Bolsa Trabalho em Mogi das Cruzes. Em 2021, 100 pessoas foram selecionadas para atuar durante cinco meses e o contrato terminou em 16 de fevereiro, com cerca de 70% dos participantes chegando ao fim da atuação. Já no início deste ano, mais 100 vagas foram disponibilizadas e o contrato está em andamento.

Mais informações sobre o programa Bolsa Trabalho podem ser obtidas pelos canais do Governo do Estado: pelo telefone 0800 7979 800 ou pelo contato de WhatsApp (11) 98714-2645.