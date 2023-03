Seleção Brasileira de Beisebol terá atleta mogiano na delegação

Vitor Ichiro Akita foi convocado para integrar a Seleção Brasileira de Beisebol Infantil, que irá disputar o XLI Campeonato Mundial Nanshiki de Beisebol Infantil Sub12 – 2023, em Edogawa – Japão, no período de 28 a 31 de julho.

A apresentação dos atletas convocados e o primeiro treino da seleção brasileira ocorrerá no próximo dia 04 de março (sábado) às 8 horas no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol em Ibiúna (CT CBBS/Yakult).

Ichiro Akita, 11 anos recém completados, é o arremessador da equipe do Bunkyo Mogi Beisebol e é integrante de uma família muito tradicional da colônia japonesa em Mogi das Cruzes e do beisebol da cidade.

Seu avô, Kuniaki Akita, durante anos, foi diretor do Departamento de Beisebol do Bunkyo – Associação Cultural de Mogi das Cruzes, tendo ocupado cargos como tesoureiro e manager. Seu tio, Sérgio Shigueru Akita, além de ter composto a seleção brasileira em várias categorias, jogou profissionalmente durante anos no Japão, no time Mitsubishi Juko Nagasaki. E seu pai, Jorge Akita, é um ex-atleta da cidade, integrante de times que trouxeram inúmeros títulos à Mogi, e é um dos responsáveis pela retomada das atividades da modalidade, atualmente o Diretor de Relações Institucionais e Inter Clubes.

O técnico da categoria infantil, Mauricio Minami, fala com orgulho da convocação. “Representar a cidade de Mogi por si é motivo de muito orgulho, mas representar as cores da bandeira brasileira traz consigo todo o espírito de patriotismo e honra ao vestirmos o uniforme da seleção.”

Edson Koshino, renomado técnico em nível nacional, e que hoje treina a categoria pré infantil do Mogi Beisebol completa: “Eu sempre tive a certeza de que o Ichiro mais dia menos dia iria ser convocado. Tive o prazer de treiná-lo e minha alegria é refletida no orgulho que os pais muito dedicados do Ichiro devem estar sentindo.”

O beisebol de Mogi já foi grande, o maior do Brasil, mas o momento atual é de reconstrução.

Juliano Abe assumiu essa tarefa ainda no final de 2021 e conta o que significa a convocação para esse processo de retomada. “Em primeiro lugar temos que parabenizar o Ichiro e seus pais Marina e Jorge. Dificilmente um atleta de ponta, em qualquer modalidade consegue atingir o auge sem o amparo incondicional da família. Ademais a convocação do Ichiro servirá de exemplo a outros atletas sobre a importância da dedicação, do treino diário, do comprometimento e torço muito para que outras crianças e famílias possam vir e compartilhar dessa alegria que hoje toma a família do Mogi Beisebol.”