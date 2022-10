Segundo turno? Com mais de 50% das urnas apuradas, veja os resultados até agora

Com mais de 50% das urnas apuradas, Bolsonaro segue na frente, mas diferença diminui. O candidato à reeleição Jair Bolsonaro está na frente na votação com 46,31% dos votos válidos. Em segundo lugar aparece Lula (PT), com 44,86%. Simone Tebet (MDB) aparece em terceiro, com 4,53%.

Em São Paulo, o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, está em primeiro com 43,83%. Fernando Haddad, do PT, aparece em segundo, com 34,29%.

O astronauta Marcos Pontes (PL) segue o mais cotado para a vaga no Senado. Para a Câmara dos Deputados, Márcio Alvino (PL) é o mais bem votado da região até o momento.