Secretário defende novo financiamento de US$ 50 milhões para obras viárias

Os vereadores de Mogi receberam o secretário de Urbanismo, Cláudio Faria, nesta quarta, 26, para dar explicações sobre o Projeto de Lei 71/2023, de autoria da Prefeitura, que autoriza o poder Executivo a fazer um financiamento de 50 milhões de dólares junto à Corporação Andina de Fomento (CAF) para realizar obras de mobilidade e desenvolvimento rural e turístico, bem como ações socioambientais e de saneamento básico previstas no programa Viva Mogi. Com a implantação do Programa, que já está em execução, a região de César de Souza será beneficiada com novas obras de infraestrutura.

Durante sua explanação, o secretário apresentou um histórico de investimentos na cidade dos últimos vinte anos e falou sobre a importância dos investimentos para a modernização do município. Faria ainda pontuou que a Prefeitura tem observado a reestruturação dos Ministérios do Governo Federal e as oportunidades para novos investimentos na cidade.

De acordo com o secretário, existem grandes desafios na região leste da cidade e esse financiamento vai levar muitas melhorias como o desenvolvimento econômico e ambiental da região de César de Souza, com a construção de novos parques e sistemas viários. A proposta da Prefeitura já foi aprovada pelo Ministério da Economia e, para avançar para as próximas etapas até a concretização do contrato de financiamento precisará da aprovação da Câmara Municipal.

“Com a implantação desses novos sistemas viários podemos implantar um terminal de ônibus na região, já pensando na chegada do trem até César de Souza”, pontuou o secretário.

Estão previstos no projeto, dentre outras melhorias: dois corredores viários ambientais; um terminal de ônibus em César de Souza; Iluminação inteligente na região leste da cidade; uma rota cicloviária sudeste; e a construção do Parque Brejinho. A obra deve começar em 2025.