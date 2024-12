Secretaria Municipal da Longevidade 60+ será novidade na gestão de Mara Bertaiolli

Pasta será comandada pelo vereador reeleito Mauro do Salão, com foco em políticas públicas para pessoas idosas

Em 2025, Mogi das Cruzes contará com a Secretaria Municipal da Longevidade 60+, com foco em políticas públicas nas áreas de saúde, educação, acolhimento social, segurança e esporte para pessoas idosas. A criação da pasta foi anunciada pela prefeita eleita Mara Bertaiolli, no sábado (7), no evento PL 60+, realizado na Câmara de Mogi das Cruzes, sob o comando do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, e do presidente nacional do PL 60+, deputado federal Lincoln Portela.

A prefeita eleita destaca que Mogi voltará a ser exemplo para todas as cidades do Brasil, cuidando dos idosos. “A partir de 2025, teremos a Secretaria Municipal da Longevidade 60+, garantindo saúde, educação, esporte, segurança e qualidade de vida para cada um dos mogianos com mais de 60 anos. Não é possível olhar para o futuro sem respeitar o passado. Cuidaremos e garantiremos longevidade para todos”, anunciou Mara Bertaiolli.

Para assumir a função, ela convidou o vereador reeleito Mauro do Salão, que aceitou o convite. “Conversei muito com o Teo (Cusatis) e o Mauro é qualificado, um grande homem, que respeita, acolhe e já trabalha pelos idosos em seus projetos na Câmara Municipal”, disse a prefeita eleita.

O vereador Mauro do Salão anunciou que uma das primeiras ações da pasta será garantir um novo Centro Dia do Idoso para a cidade. “É um momento de muita emoção para mim e aceito este desafio com grande alegria. Tenham certeza de que trabalhei intensamente para garantir dignidade, acolhimento e qualidade de vida para todos os idosos”, declarou o parlamentar.

Na oportunidade, ele também foi empossado como o presidente municipal do PL 60+, um movimento criado há pouco mais de um ano pelo partido e que pretende, por meio de políticas públicas eficientes, garantir o acesso e os diretos de toda a pessoa idosa.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, reafirmou o comprometimento do partido com a pauta. “O PL 60+ é o nosso compromisso com todos que contribuíram para o fortalecimento e crescimento do País e que ainda têm muito a oferecer. Mogi está dando o exemplo, saindo na frente com a criação do movimento e com a Secretaria da Longevidade 60+. Parabenizo a Mara e o Teo pela iniciativa”, disse.

No dia, estiveram presentes também no evento PL 60+: o vice-prefeito eleito de Mogi, Teo Cusatis; a deputada federal Rosana Valle; a presidente do PL Mulher de Mogi, Dana Costa; o vice-presidente nacional do PL, deputado federal Capitão Augusto; o presidente estadual do PL, Tadeu Candelária; o presidente da Alesp, deputado André do Prado; os deputados estaduais Marcos Damasio e Dani Alonso; o presidente da Câmara de Mogi, vereador José Francimário Vieira de Macedo, o Farofa; prefeitos e vereadores do Alto Tietê.

