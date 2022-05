Secretaria de Educação recomenda que servidores voltem a usar máscaras

A Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes voltou a recomendar que os servidores da pasta usem máscara facial durante suas atividades. A medida tem um caráter preventivo e vem por conta das condições climáticas que propiciam uma maior circulação de vírus que podem ocasionar doenças respiratórias.

De acordo com a Secretaria de Comunicação e Transparência, a Educação está monitorando, junto com a Secretaria de Saúde, o aumento de casos de alunos e profissionais com síndrome gripal. No entanto, a recomendação do uso da máscara é direcionada apenas aos servidores, sendo que, para os alunos, o uso permanece opcional.

“A Secretaria de Educação tem se reunido com o Comitê Covid-19 para o monitoramento da situação e novas medidas serão tomadas de acordo com os indicadores epidemiológicos do município”, diz a nota.