Mogi Basquete disputará a Série Prata da LDB

Equipe ficou em 5º lugar na classificação

O Mogi Basquete, na categoria sub-22, venceu o Brasília por 84 a 76, no último domingo (21), no ginásio do Paulistano, em São Paulo, pelo último confronto da segunda fase da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), e disputará a Série Prata do campeonato.

A partida começou bem para os mogianos, que venceram os dois primeiros períodos por 18 a 14 e 21 a 16. Depois do intervalo, o time da capital voltou melhor e venceu os dois últimos quartos por 21 a 19 e 27 a 24, mas não foi o suficiente pra bater o time do técnico Alexandre Rios.

Os destaques do Mogi Basquete foram os atletas Felipe Gregate, com 18 pontos, sete assistências e quatro rebotes; Daniel Moreira, com um duplo-duplo de 12 pontos e 10 rebotes; Lukas Josuel, com 12 pontos e cinco rebotes; Gustavo Luiz, com seis pontos, cinco rebotes e quatro assistências; e Gabriel Vitoriano, com sete pontos e cinco rebotes.

Com os resultados do time mogiano e de outras partidas, a equipe terminou a primeira e a segunda fases com o total de nove vitórias e três derrotas, em 12 partidas disputadas.

Segundo o regulamento da Liga Nacional de Basquete (LNB), apenas os clubes classificados em 1º ao 4º de cada grupo brigam pelo título na Série Ouro.

Após um tríplice empate na tabela com Cruzeiro e Minas, os mogianos ficaram na 5ª colocação e disputarão a Série Prata da competição, com datas e confrontos a serem divulgados pela organização.

A LDB é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete (LNB), com patrocínio master da Caixa Econômica Federal e Loterias Caixas, bola oficial Penalty, parceria do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), EMS, UMP e Genius Sports.

