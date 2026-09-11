Sebrae Delas oferece capacitação digital no Alto Tietê

Iniciativa Delas Digital terá oficinas sobre produção de vídeos com ChatGPT e Google Ads com IA em Mogi

Oficinas são oportunidade para as donas de pequenos negócios ampliarem a visibilidade

As donas de pequenos negócios do Alto Tietê têm a oportunidade de participar de duas capacitações gratuitas do Sebrae-SP voltadas à utilização de ferramentas digitais. A iniciativa Delas Digital ocorre nos dias 30 de setembro e 7 de outubro, com foco em empreendedoras que buscam fortalecer a presença de seus negócios no mercado online.

A ação do programa Sebrae Delas tem o objetivo de capacitar as empreendedoras e ampliar o acesso a novos mercados. No primeiro encontro, as empresárias terão acesso à capacitação “Faça Fácil: Produza vídeos profissionais com ChatGPT”. Para participar, é necessário se inscrever pelo link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/39399719. Já no dia 7 de outubro, será realizada a oficina “Faça Fácil: Google Ads com Inteligência Artificial”. As inscrições estão disponíveis pelo link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/39451010.

As capacitações serão realizadas das 18h30 às 20h30, no escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê, localizado na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes. Cada oficina terá 40 vagas disponíveis.

A gestora regional do Sebrae Delas, Roseli Lima Bezerra, destaca que as qualificações são oportunidades para as donas de pequenos negócios ampliarem a visibilidade de suas empresas e otimizarem processos. “São oficinas rápidas e práticas para as empreendedoras saírem aplicando em seus negócios. Temos pela frente importantes datas do calendário varejista, como a Black Friday e o Natal, e é preciso se preparar desde já”, afirmou.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4723-4510, opção 2.

Serviço

Capacitação: “Faça Fácil: Produza vídeos profissionais com ChatGPT”

Data: 30 de setembro

Horário: Das 18h30 Às 20h30

Link de inscrição: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/39399719

Local: Escritório Regional do Sebrae-SP Alto Tietê (Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes)

Capacitação: Faça Fácil: Google Ads com Inteligência Artificial

Data: 07 de outubro

Horário: Das 18h30 Às 20h30

Link de inscrição: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/39451010

Local: Escritório Regional do Sebrae-SP Alto Tietê (Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes)