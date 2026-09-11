Natanzinho, Belo e Calcinha Preta encerram Itaquá Fest

Com Tirullipa como apresentador oficial, evento terá grandes shows e provas de montaria; Belo e Calcinha Preta sobem ao palco no sábado (12)

A 5ª edição do Itaquá Rodeio Fest, que acontece em comemoração aos 466 anos do município, traz à cidade grandes shows de artistas de renome nacional, provas de montaria, variedade gastronômica e parque de diversões, numa ampla estrutura montada na estrada Governador Mário Covas Júnior, no Jardim Adriane, ao lado do Itaquá Park Shopping.

A noite de estreia contou com Gusttavo Lima, Sorriso Maroto e Matuê. O humorista Tirullipa será o apresentador oficial do maior rodeio de portas abertas do Brasil.

Na sexta-feira (11), Henrique & Juliano, Grelo, e Bia Frazzo subiram ao palco. Natanzinho Lima, Belo, e Calcinha Preta encerram a festa, no sábado (12).

O Itaquá Rodeio Fest 2026 também trouxe provas de montaria em touros, com duas etapas do Campeonato Brasileiro da Professional Bull Riders (PBR) – maior organização mundial de montaria em touros e fenômeno desportivo global, presente nos Estados Unidos, no Canadá, no México e na Austrália. A competição acontece antes dos shows, às 20h.

Para quem for de carro e não quiser estacionar o veículo na arena (que tem o custo de R$ 70), há uma segunda opção. A organização do evento firmou parceria com o Itaquá Park Shopping, para que o público utilize o estacionamento do centro de compras durante os três dias. O valor será de R$ 14 para as primeiras três horas e de R$ 3 por hora adicional.

Ingressos

O Itaquá Rodeio Fest deveria começar no último fim de semana, nos dias 5 e 6, mas teve alteração nas datas por recomendação das Defesas Civis do Estado e de Itaquaquecetuba, em razão de alerta de temporal severo, com chuva e ventania.

Aqueles que tinham entrada para os dias 5 ou 6 e não puderem mais comparecer ao Itaquá Rodeio Fest, podem solicitar reembolso pelo e-mail contato@baladapp.com.br, pelo chat baladapp.com.br e pelo telefone (62) 3434-8450 – ingressos do dia 5. Para os tickets de 6/9, o contato deve ser feito pelo e-mail sac@guicheweb.com.br.

Cavalgada encerra programação

A programação do Itaquá Rodeio Fest 2026 se estende até domingo (13), com a 4ª Cavalgada – tradição que reúne cavaleiros e amazonas da cidade e da região do Alto Tietê.

Neste ano, são esperados cerca de 400 participantes, que sairão, às 10h, da arena do festival, no Jardim Adriane, com destino ao Parque Ecológico “Mário do Canto”, no bairro Estação.

SERVIÇO

Itaquá Rodeio Fest 2026

Quando: 10, 11 e 12 de setembro

Onde: Estrada Governador Mário Covas Júnior, Jardim Adriane, com acesso próximo ao número 1.355, ao lado do Itaquá Park Shopping

Programação musical:

12/9 – Sábado

Natanzinho Lima / Belo / Calcinha Preta

Ingressos para 11 e 12/9:

Guichê Web: [www.guicheweb.com.br/itaqua-rodeio-fest_54018](http://www.guicheweb.com.br/itaqua-rodeio-fest_54018)