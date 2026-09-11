2º Clássicos sobre Rodas, em prol da Apae, abre inscrições

Proprietários de veículos clássicos já podem se inscrever para o evento

Estão abertas as inscrições para proprietários de veículos clássicos interessados em participar do 2º Clássicos sobre Rodas – União e Caridade IV, que será realizado no dia 3 de outubro, das 10h às 16h, na Rua Lara, 33, em Mogi das Cruzes. A iniciativa é promovida pela Loja Maçônica União e Caridade IV nº 910, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mogi das Cruzes, que será beneficiada com toda a renda arrecadada durante a ação.

As vagas para exposição são limitadas aos 50 primeiros veículos inscritos e cada participante receberá uma lembrança especial da edição. Os interessados devem realizar o cadastro antecipadamente pelo formulário disponibilizado pela organização, por meio deste link: https://forms.office.com/r/kM6gmXTrwR.

Em sua segunda edição, o Clássicos sobre Rodas reunirá colecionadores, admiradores de veículos antigos e a comunidade em um dia de confraternização e solidariedade. A entrada será gratuita e o público também poderá adquirir o convite solidário por R$25, que dá direito a dois pastéis e um refrigerante de 200ml. Haverá ainda outras opções de alimentos e bebidas à venda no local.

Para o vice-presidente da Apae de Mogi, Herbert Lopes, a parceria amplia a rede de apoio ao trabalho desenvolvido pela instituição. “O Clássicos sobre Rodas une uma paixão que mobiliza muitas pessoas a uma causa que precisa do envolvimento da sociedade. Além da arrecadação, é uma oportunidade de aproximar novos públicos da Apae e mostrar a importância desse apoio para a continuidade dos nossos atendimentos”, destaca.

Atualmente, a entidade atua nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde, oferecendo atendimento especializado a pessoas com deficiência intelectual e múltipla e apoio às suas famílias.