2ª Coroa do Divino prepara para a Festa de 2027

O tema oficial da 414ª edição será: “Divino Espírito Santo, inspirai-nos a servir com amor e alegria”

Celebração mantém viva a tradição e a fé que reúne gerações em torno da festa

A preparação para a 414ª Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes ganha mais um momento de fé e devoção no sábado (12), com a realização da 2ª Coroa do Divino, às 15 horas, na sede da Associação Pró-Festa do Divino, no Mogilar. A celebração reunirá devotos, voluntários e integrantes da comunidade em mais uma etapa da caminhada que antecede a tradicional festa religiosa e cultural, marcada para os dias 6 a 16 de maio de 2027.

A Coroa será conduzida pelo padre Thiago Fragoso, pároco da Paróquia Santa Cruz, do bairro da Ponte Grande, em Mogi, e representa uma oportunidade para os fiéis renovarem a fé, agradecerem pelas graças alcançadas e apresentarem seus pedidos ao Espírito Santo.

À frente da 414ª edição estão os festeiros Lisandro Leonardo da Silva Corrêa e Patrícia Aparecida do Espírito Santo Corrêa e os capitães de mastro Rogério Madureira Costa e Valéria Gonçalves de Souza Costa. “A celebração mantém viva uma tradição que reúne gerações e fortalece os laços entre aqueles que participam da preparação da festa ao longo de todo o ano”, destaca a festeira Patrícia.

Aos poucos, a próxima Festa do Divino começa a ganhar sua identidade e a criar os símbolos que estarão presentes durante a programação de 2027. O tema oficial já foi definido: “Divino Espírito Santo, inspirai-nos a servir com amor e alegria”. A identidade visual também foi apresentada recentemente, logo após a 1ª Coroa do Divino, realizada no dia 8 de agosto, na sede da Associação Pró-Festa. O logotipo reúne elementos ligados à espiritualidade da celebração e à missão de servir, traduzindo em imagens a proposta que deverá conduzir a preparação da próxima edição.

Depois da oração, a programação continua com o tradicional Chá-Bingo, que proporciona um momento de confraternização entre os participantes. As cartelas estarão à venda no local e os participantes poderão acompanhar as rodadas enquanto aproveitam o encontro com familiares, amigos, devotos e voluntários da festa.

Para quem não puder acompanhar a Coroa do Divino presencialmente, a celebração também terá transmissão ao vivo pelo Facebook (https://www.facebook.com/share/1AdNCzcTZQ/?mibextid=wwXIfr). A Associação Pró-Festa do Divino fica na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232, no Mogilar, em Mogi das Cruzes.