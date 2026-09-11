Som das Onze e Meia reúne rock e MPB no Clube de Campo

Programação tem rock e MPB, com apresentações de Kelly Valente, Banda Auren e Valéria Custódio

O mês de setembro e a chegada da Primavera serão acompanhados por diferentes ritmos no Som das Onze e Meia, projeto musical realizado aos domingos pelo Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). Ao longo do mês, a programação passa pelo rock e pela música popular brasileira, com apresentações de Kelly Valente, Banda Auren e Valéria Custódio.

No dia 13, o palco recebe Kelly Valente. A cantora apresenta um repertório marcado pela interpretação vocal e por referências do rock, dando sequência à programação musical do mês. Uma semana depois, em 20 de setembro, o Som das Onze e Meia terá uma novidade. A Banda Auren se apresenta pela primeira vez no Clube de Campo e leva ao palco um repertório dedicado ao rock, gênero que mantém presença constante na programação musical do CCMC.

Já no dia 27, primeiro domingo após a chegada oficial da estação das flores, Valéria Custódio encerra a programação de setembro. Cantora, compositora e violonista, a artista traz referências da Música Popular Brasileira (MPB) para uma apresentação baseada na voz e no violão.

A diretora cultural do Clube de Campo, Cidinha Mennichelli, diz que a programação busca combinar diferentes referências musicais e novos nomes no palco do projeto: “Este mês, teremos rock e MPB, além da Banda Auren como novidade no Som das Onze e Meia. É uma programação que acompanha também a chegada da Primavera e mantém a proposta de oferecer diferentes estilos musicais aos associados”.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.