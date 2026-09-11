CRESCER abre 2,8 mil vagas em cursos

O CRESCER da Prefeitura de Mogi das Cruzes abriu na quinta-feira (10) inscrições para 2.782 vagas em 107 cursos gratuitos. As oportunidades são oferecidas nas cinco unidades do programa, localizadas no Centro, Braz Cubas, Cezar de Souza, Biritiba Ussu e Vila Brasileira. Os mogianos poderão se inscrever até o próximo dia 21, às 8h30, pelo site

crescer.sme-mogidascruzes.sp.gov.br e presencialmente nas unidades.

Além dos cursos oferecidos nas áreas de Estética, Tecnologia, Administração, Vendas, Artesanato e o Espaço de Vivências para o público 60+, o CRESCER traz novidades. Neste bloco, os destaques são Jardinagem para o Mercado de Trabalho, Montagem de Vitrines para Lojas e Comércios, Turismo Rural e Buffet para quem sonha montar seu próprio negócio.

As opções são variadas na área de Gastronomia, contemplando comida árabe, gelados e sobremesas geladas, comida de boteco com especialidade em carnes suínas e também a ceia natalina para o período de festas. Destaque para o curso Introdução à Administração de Condomínios para Mulheres.

A relação dos candidatos classificados será divulgada no dia 21, a partir das 10 horas, nos canais oficiais de divulgação do CRESCER e da Prefeitura. As matrículas deverão ser feitas de 22 a 28 de setembro.