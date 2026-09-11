On Business Especial – edição 1457

Uma página inteiramente dedicada ao empreendedorismo, ao relacionamento e à alegria de celebrar em nossa região. Nesta coluna especial, reafirmo meu olhar atento aos negócios — como a nova filial da Sueli Camacho no Centro e a inspiradora trajetória de Renata Bueno. Compartilho também o prazer de um café descontraído com o chef Vinicius Amorim no Marsala Apart Hotel, e fecho registrando os casais queridos que cliquei na grande festa de 69 anos do Clube de Campo. Um brinde ao sucesso e aos bons encontros!

Novidades na Raphaela Camacho

No dia 5, a amiga Sueli Camacho comemorou idade nova e celebrou o início das atividades da filial Raphaela Camacho, no Centro, dedicada exclusivamente à moda festa, noivas e 15 anos. A matriz da Rua Santana segue com moda masculina social, smokings e fantasias. Sucesso!

Níver da Renata

No dia 6, Renata Bueno comemorou em seu sítio seus 40 anos e está radiante ao lado do marido Carlos Eduardo e dos filhos Juan e Davi. Professora e empresária, há mais de 20 anos é referência no ensino de espanhol e consultoria de intercâmbio. Parabéns!

10 anos do Marsala Apart Hotel

Para quem gosta de apreciar um café da manhã de hotel, com alta qualidade, recomendo o do Marsala Apart Hotel. Como eu adoro, estive lá com o Vinicius Amorim, chef do restaurante Flor do Terraço, que também aprovou as iguarias. Aproveitamos o backdrop, que comemora os dez anos do hotel, para registrar o momento.

Os 69 anos do Clube de Campo

Música, gastronomia e confraternização marcaram a comemoração dos 69 anos de fundação do Clube de Campo em seu salão social. Aproveito esta coluna especial para registrar alguns flashes que fiz de casais queridos: Rô e Thales, Claudio e Paula, Ariel e Marcella, Edna e Eugênio e Carol e Ingo.