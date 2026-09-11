Mogi Basquete vence São José e está na semifinal do Paulista

Com duas vitórias na série, a equipe mogiana garantiu vaga na semifinal do Campeonato Paulista

Diante da torcida, no Ginásio Hugo Ramos, a equipe mogiana venceu o São José Basketball por 104 a 81, na noite desta quarta-feira (9), pelo segundo jogo das quartas de final e está na semifinal do Campeonato Paulista. Com a vitória, o Mogi fechou a série melhor de três em 2 a 0 e garantiu sua vaga entre os quatro melhores da competição.

O duelo teve uma pausa de aproximadamente uma hora devido à umidade acumulada no piso da quadra, que deixou o local escorregadio e impossibilitou a continuidade da partida com segurança. Após o trabalho da equipe responsável pela manutenção do piso, com a aplicação de pó de magnésio para absorver a umidade e melhorar a aderência da quadra, o jogo pôde ser retomado normalmente.

Antes do início da partida, a bola do jogo foi entregue pelo sócio-torcedor Matheus Mendonça e seu filho, Enzo Mendonça, associados ao plano Sócio Guerreiro. Para aderir aos planos do Mogi Basquete, basta acessar mogibasquete.eleventickets.com.

Quem abriu o placar para o Mogi Basquete foi o ala-pivô Rafael Paulichi, mas o São José levou a melhor no primeiro período e terminou os dez minutos iniciais vencendo por 27 a 23.

Rafael Paulichi foi o grande destaque do Mogi Basquete. O ala-pivô terminou a partida com 24 pontos, 10 rebotes e três assistências, registrando um duplo-duplo e a maior eficiência do confronto, com 31.

O Mogi Basquete ainda não contou com o ala-pivô Lucas Dias, que segue em recuperação após ser submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo. O jogador apresenta evolução satisfatória no processo de reabilitação, mas ainda não há previsão para seu retorno às quadras.

O ala-armador Georginho também não esteve à disposição da equipe. O jogador foi liberado das atividades para acompanhar o nascimento de sua filha e permaneceu afastado do grupo nesta partida.

No primeiro confronto das quartas de final, realizado na última quinta-feira (3), no Ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos, o Mogi Basquete venceu por 102 a 77.

Com duas vitórias na série, a equipe mogiana encerrou o confronto em 2 a 0 e garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Paulista.

Agora, o grupo do técnico Fernando Penna terá pela frente o Corinthians Basquete na próxima fase da competição. As datas e os horários dos confrontos ainda serão definidos e divulgados pela Federação Paulista de Basketball (FPB).