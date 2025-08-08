A Semana

“Saúde Itinerante” alcança mais de quatro mil atendimentos após ação na Fazenda Aya

A ação foi realizada no sábado (2) e contabilizou 222 serviços prestados à população

O projeto “Saúde Itinerante”, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Suzano, ultrapassou a marca de quatro mil atendimentos realizados em um ano. O número foi alcançado após a ação de sábado (2), na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, no bairro Fazenda Aya, e contou com a presença do vice-prefeito Said Raful.
A marca foi atingida porque os 222 serviços registrados nesta oportunidade se somaram aos 3.869 que já tinham sido contabilizados nas 13 datas anteriores, sempre nos finais de semana.
A iniciativa foi criada em agosto de 2024 para ampliar o acesso à saúde em regiões mais afastadas do município.
Neste ano, as ações da “Saúde Itinerante” têm mantido frequência mensal. Em 5 de julho, por exemplo, foram realizados 335 atendimentos; em 7 de junho, 386; no dia 10 de maio, 219; já em 12 de abril, foram registrados 339 procedimentos. Em março (8) e fevereiro (8), foram contabilizados 243 e 241 atendimentos, e, em 4 de janeiro, 405 serviços iniciaram o ciclo de atendimentos em 2025.
O “Saúde Itinerante” conta com o suporte de equipes multidisciplinares, incluindo médicos generalistas, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros e fisioterapeutas. O objetivo é levar assistência não apenas à população da Fazenda Aya, mas também de bairros vizinhos como Cidade Edson, Vila Aparecida e Chácara Estância Paulista, que são regiões que também enfrentam dificuldade de acesso aos serviços de saúde nos dias úteis.
Para o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, as ações têm tido um impacto positivo na cidade. Superamos os quatro mil atendimentos direcionados para este público, sempre no mesmo local e de maneira regular. Nossas equipes estão dando a assistência necessária ao aproximar os serviços de Saúde da população, garantindo os cuidados devidos com as consultas e os procedimentos”, afirmou.
Já o vice-prefeito afirmou que essa iniciativa amplia a capacidade de atuação da administração municipal: “Buscamos viabilizar as soluções mais adequadas a cada região da cidade, para que todos possam receber os atendimentos em Saúde”.

Moradores recebem atendimento gratuito durante mais uma edição do “Saúde Itinerante”

Redação

Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

