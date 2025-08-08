“Saúde Itinerante” alcança mais de quatro mil atendimentos após ação na Fazenda Aya

A ação foi realizada no sábado (2) e contabilizou 222 serviços prestados à população



O projeto “Saúde Itinerante”, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Suzano, ultrapassou a marca de quatro mil atendimentos realizados em um ano. O número foi alcançado após a ação de sábado (2), na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, no bairro Fazenda Aya, e contou com a presença do vice-prefeito Said Raful.

A marca foi atingida porque os 222 serviços registrados nesta oportunidade se somaram aos 3.869 que já tinham sido contabilizados nas 13 datas anteriores, sempre nos finais de semana.

A iniciativa foi criada em agosto de 2024 para ampliar o acesso à saúde em regiões mais afastadas do município.

Neste ano, as ações da “Saúde Itinerante” têm mantido frequência mensal. Em 5 de julho, por exemplo, foram realizados 335 atendimentos; em 7 de junho, 386; no dia 10 de maio, 219; já em 12 de abril, foram registrados 339 procedimentos. Em março (8) e fevereiro (8), foram contabilizados 243 e 241 atendimentos, e, em 4 de janeiro, 405 serviços iniciaram o ciclo de atendimentos em 2025.

O “Saúde Itinerante” conta com o suporte de equipes multidisciplinares, incluindo médicos generalistas, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros e fisioterapeutas. O objetivo é levar assistência não apenas à população da Fazenda Aya, mas também de bairros vizinhos como Cidade Edson, Vila Aparecida e Chácara Estância Paulista, que são regiões que também enfrentam dificuldade de acesso aos serviços de saúde nos dias úteis.

Para o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, as ações têm tido um impacto positivo na cidade. Superamos os quatro mil atendimentos direcionados para este público, sempre no mesmo local e de maneira regular. Nossas equipes estão dando a assistência necessária ao aproximar os serviços de Saúde da população, garantindo os cuidados devidos com as consultas e os procedimentos”, afirmou.

Já o vice-prefeito afirmou que essa iniciativa amplia a capacidade de atuação da administração municipal: “Buscamos viabilizar as soluções mais adequadas a cada região da cidade, para que todos possam receber os atendimentos em Saúde”.

Moradores recebem atendimento gratuito durante mais uma edição do “Saúde Itinerante”



