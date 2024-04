Saúde amplia temporariamente a vacinação contra dengue para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos

A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza temporariamente, a partir desta sexta-feira (19/04), o saldo restante do primeiro lote de vacinas contra a dengue para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. A aplicação das doses acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, enquanto houver estoque, em todos os Postos de Saúde e unidades da Estratégia Saúde da Família.

Até o final da tarde de quinta-feira (17/4), Mogi das Cruzes tinha 983 doses com vencimento em 30 de abril de 2024, e a ampliação segue as orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo, por conta da proximidade do prazo de validade.

Os municípios que possuem grandes estoques estão autorizados a vacinarem pessoas de 6 a 59 anos, o que não é uma realidade em Mogi das Cruzes. O município recebeu 12.143 doses do imunizante na primeira quinzena de fevereiro e, até o momento, aplicou 11 mil doses.

Ao finalizar o estoque com esta data de validade, a recomendação de vacinação voltará a ser para adolescentes de 10 a 14 anos. As crianças de 6 a 9 anos e adolescentes de 15 e 16 anos que tomarem durante período temporário terão direito à segunda dose daqui a três meses.

Para vacinar, é necessário que as crianças ou adolescentes estejam acompanhados pelos pais ou responsáveis, apresentem a caderneta de vacinação, documento pessoal e do responsável e comprovante de residência ou Cartão SIS.