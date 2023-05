Saúde alerta para possível golpe no agendamento da vacina

A Secretaria Municipal de Saúde alerta a população sobre uma possível tentativa de golpe utilizando a campanha de vacinação como argumento.

Algumas unidades de saúde receberam relatos de pacientes que atenderam ligações de pessoas identificadas como funcionários para oferecer vacina da COVID-19 em determinado Posto (Vila da Prata ou Vila Natal, por exemplo). A desconfiança de golpe surgiu quando o homem informa que precisa passar um código para o celular da paciente, o que não procede.

A Secretaria Municipal de Saúde reitera que as ligações dos Postos de Saúde ocorrem somente quando a pessoa interessada na vacina deixa o número do telefone para contato, sendo avisada em caso de “Xepa”. Não há pedido de outras informações do paciente e nem qualquer sistema de link pelo celular.

Em caso de dúvidas, o paciente pode entrar em contato pelo SIS 160.