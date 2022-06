Saúde abre agendamento online para 3ª dose de adolescentes

A Secretaria Municipal de Saúde abriu vagas de agendamento online para aplicação da 3ª dose ou dose adicional para adolescentes de 12 a 17 anos. É necessário ter no mínimo quatro meses após a 2ª dose e o agendamento deve ser feito pelo www.cliquevacina.com.br.

As vacinas autorizadas para essa faixa etária são Pfizer ou Coronavac e as doses serão disponibilizadas conforme o estoque disponível enviado pelo Governo do Estado. O atendimento será efetuado exclusivamente mediamente agendamento prévio pelo site oficial. A vacinação em demanda livre continuará sendo específica para atendimento dos demais público na atualização de doses em atraso.

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde prepara outras ações para facilitar o acesso dos munícipes à vacinação contra Gripe e Covid-19. Nos dias 1, 2 e 3 de junho, as equipes de imunização estarão no Terminal Central; nos dias 6 e 7 de junho no Terminal Estudantes; e nos dias 8, 9 e 10 de junho no Mercado Municipal de Mogi das Cruzes.

Nestes locais, o atendimento será exclusivo para adultos e adolescentes com 12 anos ou mais (exceto terceira dose, que precisa ser agendada no sistema online). As crianças menores de 12 anos continuam sendo imunizadas apenas nos Postos de Saúde e unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF).

Serão aplicadas as doses necessárias da vacina contra a Covid-19 conforme recomendação para a idade e o esquema vacinal anterior. Quem tem de 12 a 17 anos, por exemplo, pode tomar a primeira ou segunda dose; quem tem de 18 a 59 anos, primeira, segunda ou terceira dose; 60 anos ou mais, primeira, segunda, terceira ou quarta dose. É obrigatório apresentar documento pessoal com CPF e comprovante de vacinação.

Adolescentes de 12 a 17 anos que estejam gestantes ou puérperas (até 45 dias após o parto), também podem receber a terceira dose.

Já a vacina contra a Gripe continua disponível para os grupos contemplados: Gestantes e Puérperas (mulheres até 45 dias após o parto); Idosos (60 anos e mais); Pessoas com deficiências; Pessoas com comorbidades (conforme definições do Ministério da Saúde); Trabalhadores da saúde; Professores/trabalhadores de escolas do ensino Regular (infantil, fundamental, médio e superior); Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário (motoristas e cobradores de ônibus); Caminhoneiros e Portuários; Policiais (civil, militares e outros), integrantes do Corpo de bombeiros, Guarda municipal e Forças Armadas; Indígenas e Quilombolas.

As doses contra Gripe e Sarampo continuam disponíveis durante a semana, de segunda a sexta-feira, em todos os Postos de Saúde e unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF), das 9 às 16 horas. E a vacina contra a Covid-19 também pode ser agendada pelo www.cliquevacina.com.br .

Nos próximos dois sábados, dias 4 e 11 de junho, também estão programadas ações especiais de vacinação em alguns Postos de Saúde e escolas estratégicas, além dos drives do Pró-Hiper, no bairro do Mogilar.

Confira as próximas programações

TERMINAL CENTRAL – rua Professor Flaviano de Melo, 525 – Centro

Quarta (01/6), Quinta (02/6) e Sexta-feira (03/6)

Horário: das 9 às 20 horas

TERMINAL ESTUDANTES – av. Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, s/nº – Centro Cívico

Segunda (06/6) e Terça-feira (07/6)

Horário: das 9 às 20 horas

MERCADO MUNICIPAL – rua Coronel Souza Franco, 440 – Centro

Quarta (08/6), Quinta (09/6) e Sexta-feira (10/6)

Horário: das 9 às 16 horas

Programação para sábado, dia 04 de junho

Unidades de Saúde

9 às 16 horas

Pró-Hiper (drive e pedestre)

UBS Jardim Camila

UBS Vila Suíssa

Única Jundiapeba

UBS Braz Cubas

UBS Jardim Maricá

UBS Nova Aparecida

UBS Santo Ângelo

UBS Sabaúna

Escolas Municipais

Das 9 às 15h30

EM José Alves dos Santos: rua Pedro Paulo dos Santos, 2.485 – Jundiapeba

EM Profª Maria Aparecida Pinheiro Volpe: rua Eulina Rosa dos Santos, 217 – Vila Municipal

Das 9 às 11h30

EM Profª Wanda de Almeida Trandafilov: av. Ricieri Bertaiolli, 300 – Parque São Martinho

Das 13 às 15h30

CEIM Apolônia Pessoa de Oliveira (antigo Solzinho Feliz): rua Salvador Ferreira, 151 – Varinhas