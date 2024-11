São Paulo Oktoberfest celebra 200 anos da imigração alemã no Brasil

Com estreia da banda alemã Take Five! no Brasil e a CPM 22 encerrando a noite, evento atrai multidão e faz o chão vibrar, mesmo sob chuva intensa

Realizada entre os dias 10 e 20 de outubro, a São Paulo Oktoberfest de 2024 ofereceu ao público uma celebração especial dos 200 anos da imigração alemã no Brasil. O evento ocorreu no Parque Villa Lobos. A decoração do evento, cuidadosamente inspirada na cultura alemã, já começava na estação Pinheiros do metrô, para guiar turistas e demais participantes, imersos no clima festivo.

A abertura oficial ocorreu no dia 11 de outubro e contou com a estreia da banda Take Five! no Brasil, conhecida por suas apresentações na Oktoberfest de Munique. A performance atraiu público expressivo, que, mesmo sob a chuva, manteve o entusiasmo ao longo do evento.

Organizado pela IMM Esporte e Entretenimento, o festival contou com o apoio da InvestSP e de parceria inédita com a prefeitura de Munique, de modo a consolidar os laços culturais e turísticos entre São Paulo e Alemanha. Ao todo, a programação teve mais de 150 horas de música e grande variedade gastronômica, composta por mais de 100 opções de comidas para os visitantes.

A última atração da noite de abertura foi o show eletrizante da banda CPM 22, que contagiou o público a ponto de formar entre a plateia uma grande roda punk. A energia foi tanta que fez o chão do Parque Villa Lobos vibrar, em momento memorável para os presentes.

Outro destaque do festival foi a premiação de Gabriel José da Silva, vencedor do 3º Desafio Criativo Oktoberfest, realizado em parceria com a Panamericana Escola de Arte e Design. O concurso, inspirado na tradição da Oktoberfest de Munique de envolver escolas locais, desafiou os concorrentes a criar o cartaz oficial da 7ª edição do festival. Durante a cerimônia de premiação destacou-se a importância da colaboração cultural e artísticas dos participantes, de modo a reforçar o tema “200 anos da imigração alemã no Brasil”.

A São Paulo Oktoberfest 2024 uniu a tradição e modernidade para um público bastante diversificado, de várias idades e origens. Mesmo com forte chuva, o festival permaneceu lotado, com bastante alegria, até o final. A venda de guarda-chuvas e capas próximas ao local só reforçou o clima de festa, com muitos visitantes aproveitando ao máximo a música e a gastronomia oferecidas no Parque Villa Lobos.