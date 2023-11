Santa Casa volta atrás e PS fecha a partir de 2ª feira

O prefeito Caio Cunha informou ontem à noite pelas redes sociais que a diretoria da Santa Casa de Mogi anunciou que não vai prosseguir com os atendimentos do Pronto-Socorro.

No início do mês, após reunião com o secretário estadual de Saúde Eleuses Paiva, a entidade havia se comprometido a manter o Pronto-Socorro por mais 180 dias. Agora, o hospital voltou atrás e disse que os atendimentos serão encerrados às 00h do dia 27.

Segundo o prefeito, a entidade pediu um aumento no repasse para prosseguir com o serviço. “A Santa Casa pediu um aumento, mais um aumento, de 38,46% para prorrogar o convênio. Tendo em vista que em outra nota oficial ela tinha afirmado que a questão não é financeira”. Atualmente a Santa Casa recebe, mensalmente, R$ 2,2 milhões da Prefeitura para manter o atendimento e, de acordo com Cunha, o orçamento é superavitário.

No vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito disse que tanto a Comissão de Saúde quanto o Ministério Público foram informados da decisão e que a administração municipal vai trabalhar para encontrar uma solução. “Mais do que dinheiro público, estamos falando de vidas que deixarão de ser atendidas”.