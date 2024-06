Santa Casa realiza palestras sobre comunicação humanizada

Com objetivo de promover um ambiente de trabalho mais empático, acolhedor e colaborativo, a Santa Casa de Mogi das Cruzes deu início a um novo ciclo de aprimoramento da comunicação interna através do programa de Humanização.

O programa, que aconteceu em duas datas (22/05 e 10/06) na Policlínica da UMC, fez com que diretores e área assistencial se reunissem para desvendar o poder transformador da Comunicação Humanizada. As 200 pessoas participantes, através de dinâmicas interativas e reflexões profundas, puderam aprofundar seus conhecimentos em conceitos, como empatia, comunicação assertiva e feedback construtivo.

“Os encontros foram em meio as palestras com teor de sensibilização em todas as áreas. O próximo passo será em loco para verificarmos cada necessidade e adapta-lá para um atendimento humanizado e acolhedor”, relata o Renato Pereira, coordenador de Captação de Recursos e presidente da Comissão de Humanização.

E complementa, “este é apenas o primeiro passo em uma jornada promissora em direção à excelência na comunicação interna da Santa Casa de Mogi das Cruzes. Com a participação ativa de todos os envolvidos, a instituição caminha a passos firmes para construir um futuro onde a comunicação humanizada traz melhores resultados para todos, em especial para os pacientes que tanto necessitam de um atendimento acolhedor e humanizado”.

As palestras levaram cerca de 200 participantes com o objetivo de fazerem a diferença na vida dos pacientes