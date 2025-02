Santa Casa de Mogi lista novos procedimentos cirúrgicos

A Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes passou a realizar uma série de procedimentos cirúrgicos antes indisponíveis para pacientes SUS (Sistema Único de Saúde). O avanço resulta do convênio firmado com a Prefeitura mogiana para atendimento a quem aguarda pelas intervenções na fila de agendamentos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os encaminhamentos à filantrópica são realizados pela administração municipal, dentro da rotina da SMS.

Ao todo foram incorporados seis diferentes procedimentos cirúrgicos que totalizam 120 por mês. Do montante mensal, 20 são para cirurgia vascular (tratamento de varizes), 50 para laqueadura (ligadura de trompas) e 50 para cirurgia geral em intervenções para hérnias, fistulectomia anal (remoção de fístula anal), hemorroidectomia (remoção de hemorroidas) e colecistectomia videolaparoscópica (remoção da vesícula biliar). As informações são do diretor da Santa Casa, Fábio Ferreira Mattos. “Este convênio é importantíssimo para reduzir o tempo de espera por essas cirurgias”, pontua ele.

Antes da formalização do convênio, a Santa Casa realizava pelo SUS somente cirurgias para catarata, ortopedia, cesárea, neurocirurgia e cirurgia geral de urgência e emergência. Segundo Mattos, a utilização da estrutura física e funcional da Santa Casa para ampliar o leque de procedimentos cirúrgicos destinados a pacientes SUS é uma medida da prefeitura, que traz benefícios diretos aos mogianos à espera de atendimento na rede municipal de saúde.

A Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes é uma instituição privada e sem fins lucrativos, que presta serviços a entes públicos, atendendo pacientes do Alto Tietê. É referência em ortopedia, maternidade de alto risco, oftalmologia e neurologia. Tem 188 leitos. A UTI Adulto dispõe de nove leitos (oito deles para pacientes SUS) e dez leitos de UTI Infantil (nove deles para atender SUS). O Pronto-Socorro registra cerca de 14 mil atendimentos por mês, há em torno de 650 cirurgias mensais e 350 partos a cada mês, tudo para atender o público via SUS. Segundo Mattos, a Santa Casa e a Secretaria Municipal de Saúde vêm trabalhando continuamente para aumentar a oferta de cirurgias à população na filantrópica. Ele antecipa que haverá outras novidades, em breve.

Convênio com Prefeitura garante 120 cirurgias a mais por mês para pacientes SUS