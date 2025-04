Santa Casa de Mogi das Cruzes prestigia o 34º Congresso Fehosp

Evento destacou inteligência artificial e gestão hospitalar

“Integrando Inteligências na Gestão da Saúde” foi o tema do 34º Congresso Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp) deste ano, que reuniu conhecimento técnico e estratégico, contribuindo de forma prática para superação dos desafios enfrentados pelas instituições do setor. O vice-provedor, Flávio Ferreira Mattos, e o tesoureiro, Fábio Ferreira Mattos, representaram a Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes no evento. “É a inteligência humana que transforma o cuidado hospitalar. Hoje, não basta querer fazer o bem. É preciso fazer bem feito”, declarou na abertura Edson Rogatti, diretor-presidente da Fehosp.

Concentrada no Royal Palm Hall, em Campinas, a programação preencheu três dias, de 15 a 17 de abril, com quase duas dezenas de palestras e nove fóruns técnicos paralelos abrangendo toda a gama de assuntos de interesse das instituições, o Congresso Fehosp é considerado o maior da saúde filantrópica.

“Foi uma oportunidade enriquecedora de aprendizado, troca de ideias e relacionamento com gestores que enfrentam situações semelhantes às vividas na Santa Casa de Mogi. A saúde é uma área que exige conhecimento contínuo dos profissionais para garantir atendimento e gestão de excelência. Estamos dando um passo para o futuro. Estamos aqui para adquirir novos conhecimentos em inteligência artificial como ferramentas de apoio no diagnóstico, nas decisões dos médicos e em todos os setores do hospital. Simplesmente, fantástico, tudo o que vimos aqui!”, avalia Flávio Mattos.

As palestras mais concorridas tiveram foco total em tecnologia, uso de inteligência artificial e saúde. Foram abordados temas fundamentais para o presente e o futuro da saúde, como “Ferramentas de IA mais promissoras para gestão da saúde”, “Diálise Peritoneal nos hospitais filantrópicos: avaliação e perspectivas”, “A revolução da Saúde Digital: Impactos da IA no cuidado ao paciente”, “Novas relações entre as operadoras e os hospitais filantrópicos em cenários futuristas” e “Oportunidades de uso da inteligência artificial na prática médica”. O público acompanhou análises estratégicas e práticas, com ênfase no fortalecimento dos hospitais filantrópicos e na inovação aplicada ao cuidado e à gestão.

O secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, participou do evento, confirmando o fortalecimento do diálogo, da escuta ativa e da parceria entre o governo estadual e os hospitais filantrópicos. “Ou teremos governos que coloquem a saúde como prioridade, ou dificilmente conseguiremos entregar o que a população mais precisa. Felizmente, temos um governador que colocou a saúde no topo das prioridades: este ano, o maior orçamento do Estado é da saúde. E com 80% a mais de investimento na Tabela SUS Paulista, estamos avançando cada vez mais!”, manifestou-se o secretário.

Fotos: Eder Mosna

Conhecimento técnico e estratégico foi o ponto alto do Congresso