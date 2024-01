Saiba porque contratar uma empreiteira pode agilizar sua obra – e até custar menos

Iniciar um projeto de reforma ou de construção em ambientes é a realização de um sonho, mas, até tudo estar concluído, a obra pode dar bastante dor de cabeça. Pedreiro que falta ao serviço, material que não é suficiente para toda a obra e, no fim, os gastos vão aumentando e o prazo de entrega também.

É por isso que cada vez mais pessoas apostam em contratar serviços de empreiteira.

Esse tipo de empresa assume um papel crucial na elaboração e planejamento de um projeto. Ao analisar as necessidades do cliente, desenvolve um cronograma, identifica os recursos essenciais e realiza estimativas dos custos envolvidos.

Amanda Glória é uma profissional visionária que desafia os padrões da indústria ao comandar uma empreiteira de obras. Uma das principais características que diferenciam os serviços oferecidos por Amanda é a completa integração entre o design de interiores e a execução da obra. Em sua empreiteira, ela proporciona aos clientes um serviço abrangente, desde a concepção do projeto, a execução da obra até a entrega final do serviço, garantindo qualidade, eficiência e atenção aos detalhes:

“Nós oferecemos ao nosso cliente assessoria completa em todas as etapas, da elaboração do projeto à decoração. Essa abordagem completa simplifica o processo para os clientes, que podem contar com um único ponto de contato para todas as etapas do projeto”.

A profissional gerencia uma equipe diversificada, composta por profissionais especializados, como pedreiros, eletricistas, encanadores, azulejistas, pintores, gesseiros, instaladores de vinílico, além de oferecer serviços de faxina pós-obra e retirada de entulho.

Além dos serviços mencionados, Amanda inclui parcerias com vidraçarias, marcenarias, sistemas de ar condicionado e coifas, garantindo um leque ainda mais amplo de opções para os clientes. “Nós realizamos um gerenciamento minucioso dos materiais e das instalações de terceiros, assegurando que cada etapa do projeto seja executada com excelência e no prazo estipulado”, assegura.

A expertise da empreiteira na gestão de recursos, a negociação de materiais em larga escala e a eficiência na coordenação de equipes especializadas possibilitam uma otimização financeira. Além disso, a experiência no planejamento e na execução pode evitar desperdícios e retrabalhos, resultando em uma obra mais econômica e eficiente para o cliente.

Atendimento

A metodologia de trabalho de Amanda é pautada por uma abordagem inovadora e capacidade de gerenciar projetos com eficiência. Ela executa projetos em 3D, cria renders realistas, elabora detalhamentos técnicos, mantém um checklist de materiais e desenvolve moodboards para proporcionar aos clientes uma visão abrangente do resultado final. Sua abordagem inovadora não se limita apenas à estética, mas também abrange aspectos técnicos, garantindo durabilidade e funcionalidade aos espaços criados.

A especialista não apenas gerencia a equipe, mas também dedica tempo a visitas frequentes às obras para orientar pessoalmente cada fase do projeto. “Essa abordagem personalizada cria uma conexão única com os clientes, assegurando que suas expectativas sejam atendidas e até superadas”, reforça, acrescentando que Contratar uma empreiteira não está restrito a determinadas classes sociais; é uma opção acessível a qualquer pessoa que deseje transformar seus projetos em realidade:

“Independentemente da classe social, a expertise e os serviços de uma empreiteira podem ser aproveitados por todos, proporcionando soluções profissionais e de qualidade para uma variedade de projetos e orçamentos”.