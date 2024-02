Sabor e economia é no restaurante Sr Antonini

No coração do centro de Mogi, o Restaurante Sr. Antonini se destaca como uma opção gastronômica que vai além de simplesmente servir pratos deliciosos. Com uma abordagem única, o estabelecimento traz a promessa de uma experiência culinária de alta qualidade a preços acessíveis, conquistando não apenas o paladar, mas também os bolsos de diversos públicos, das classes A, B, e C.

Uma das características marcantes do Sr. Antonini, comandado por Douglas e Gilmar Antonini, é o comprometimento com a ideia de que é possível comer bem sem comprometer o orçamento. Os preços dos pratos começam a partir de R$ 19,99, proporcionando uma proposta econômica sem abrir mão da excelência gastronômica. Este compromisso é um reflexo da visão empreendedora do restaurante, que enfrenta diariamente os desafios do mercado para proporcionar uma experiência única aos clientes.

Para Douglas, enfrentar as mudanças nos preços é uma batalha diária, mas é também o que os impulsiona a ser mais criativos e a encontrar soluções inovadoras: “a criação do nosso próprio serviço de entrega são reflexos da nossa busca constante por inovação. Isso não apenas nos permite alcançar novos públicos, mas também nos ajuda a otimizar custos operacionais, mantendo nossa promessa de oferecer o melhor para os clientes”.

Variedade

Atualmente, o Sr. Antonini tem dois pontos de venda no iFood, além de operar com um serviço de entrega próprio através do deliveryantonini.com.br. Essa expansão evidencia não apenas a adaptabilidade do restaurante às demandas contemporâneas, mas também a busca constante por novas formas de atender à clientela de maneira eficiente e inovadora.

Com um cardápio que abrange mais de 40 opções, o Sr. Antonini se esforça para atender a todos os gostos e preferências. Desde pratos vegetarianos até uma variedade surpreendente de escondidinhos, como carne seca, carne moída, camarão, toscana e pizza, a diversidade gastronômica é uma marca registrada do restaurante.

Entre os destaques, a feijoada do Sr. Antonini foi agraciada em 2020 com o título de melhor de Mogi pela Mogi Web, o que atesta a qualidade indiscutível dos pratos servidos.

O feijão tropeiro também figura entre as estrelas do cardápio, enquanto as Parmegianas Premium, harmonizadas com pratos como frango e bife, adiciona uma camada extra de sabor à experiência gastronômica.